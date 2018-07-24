5G要來了？傳Verizon尋求谷歌或蘋果合作 推出5G電視服務

據知情人士透露，Verizon (VZ-US) 正在尋求與谷歌 (GOOGL-US) 的 Youtube 或蘋果 (AAPL-US) 合作，期望在今年晚些時候為洛杉磯和薩克拉門託在地的家庭提供第一個超高速 5G 服務，並同時推出電視服務。

據消息來源表示，談判正在進行中，但仍有可能談不成。新服務的細節，例如時間和價格，仍在討論中。Verizon 計畫於週二 (24 日) 公佈第二季財報，預計將公布新的 5G 推廣計劃。與谷歌或蘋果的合作有助於 Verizon 兌現在今年年底之前在四個城市推出 5G 產品服務的承諾。

Verizon 採用新的第五代無線技術，計劃為家庭提供線上服務，帶來超越有線網路的速度。最終，Verizon 期望能透過 5G 的推廣向消費者推出互聯網和線上電視套餐，進而與 AT&T(T-US) 等電信公司競爭。

YouTube 和蘋果拒絕發表評論。

與谷歌的 YouTube 或 Apple TV 的合作，是 Verizon 第一次推出電視直播服務且將市場擴展到西岸。但是這樣的夥伴關係可能並不長久。Verizon 財務長 Matt Ellis 在 5 月份的一次投資者會議上曾表示，Verizon 正在選擇外部幫助，直到公司對自己的網路電視服務感到「舒適」。

目前，谷歌的 YouTube 提供超過 60 個電視直播頻道，每月 40 美元。 Apple 不提供電視直播服務，但一直在開發替代方案，如點播節目和在自己的平台上結合第三方內容。

競爭者方面，AT&T 專注於 5G 開發，同時以 850 億美元收購時代華納公司 (TWX-US) 進軍媒體產業。除了推出 DirecTV，AT&T 還是美國最大的付費電視提供商。如果沒有推出線上電視服務，Verizon 可能會落後於同行。