中國債市加槓桿熱潮再起 質押式回購規模創新高

想知道中國近期政策一波接一波，積極推動信用擴張將帶來甚麼影響，從債券市場看來，加槓桿的熱潮正重新席捲而來。

質押式回購規模創記錄新高

根據統計，中國質押式回購交易量本週二攀升至人民幣 3.46 兆元，創下 2013 年有數據以來最高。通常資金較寬鬆時，債券交易類型的機構會滾動借入成本較低的隔夜回購，來配置較長期限債券進行加槓桿套利，成交量的飆升反映出債券市場正在加槓桿。

中國質押式回購交易量創新高 (圖自彭博)

目前人行貨幣政策已從中性轉為寬鬆，為市場帶來資金利率穩定的明確預期；上週人行鼓勵銀行投資信用債，國務院本周更引導金融機構按照市場化原則保障融資平臺公司合理融資需求，一系列的政策令信用風險得到緩解、再融資壓力整體放鬆，市場對債市的信心迅速恢復。

雲杉資本管理首席策略師沈弼凡表示，隨著經濟持續面臨壓力，預計貨幣政策難以收緊。他表示，市場可能先傾向於做信用債，再觀察經濟對政策的反應情況，再酌情做利率。目前一系列政策至少讓投資人對部分信用債開始有了信心。

樂瑞資產信用總監史敏表示，在眾人一致看多的情況下，肯定會引發新一輪的加槓桿熱潮。他表示，2.5% 的利率肯定能藉到隔夜資金，用這個錢買 AAA 級信用債利率都在 4% 以上，目前借短錢買債是很合算的交易策略。”

中國債券數據顯示，三年期 AAA 評級企業債券的收益率跌至 4.13％，創下去年 2 月以來的最低水準。雖然低評等證券的利率只有小幅回落，但投資人的方向卻很明確。全國銀行間融資中心的數據顯示，週二所有類型債券的交易量來到人民幣 7810 億元人民幣，再創紀錄。

鼓勵銀行放貸 人行調降 MPA 相關參數

自第二季宏觀審慎評估 (MPA) 開始，部分金融機構的 MPA 結構性參數將被下調，初步定為下調 0.5 個點左右。

所謂結構性參數，主要是參考機構穩健性狀況和信貸政策執行情況。它是人行 MPA 考核指標之一，也就是觀審慎資本充足率計算公式中的一個係數。結構性參數越高，宏觀審慎資本充足率也越高。

消息人士指出，重要參數的下調將影響到被調金融機構下半年的信貸投放，調整後的信貸投放額度預料將有所放鬆，支持銀行放貸，效果可能在第三、四季體現。

財政部將減稅及助小微企解決融資困難

另外，中國財政部副部長劉偉也在昨日記者會上，針對「更加積極」的財政政策做出說明，包括進一步減稅、幫助解決小微企業融資困難，及加快今年人民幣 1.35 兆元地方政府專項債券發行及使用進度等。