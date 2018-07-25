「去怪川普！」 摩托車廠商哈雷削減盈利預期

摩托車廠商哈雷或許將引來川普更多的攻擊。

周二，著名摩托車生產商哈雷發布其最新一季的財報，公司營收及利潤皆超過市場預期。季度摩托車相關產品營收為 15.3 億美元，高於市場預期 14.2 億美元，每股盈利 1.52 美元，同樣超出市場預期的 1.42 美元。

但讓人不安的是，公司第二季摩托車出貨量為 72593 輛，下降 11.3％。

最大的問題還在後面，公司表示其營運利潤率將在 2018 年降至 9%-10%，而在這之前，公司預期的毛利率為 10.5%。

至於原因，公司將利潤率的下降歸結於川普的關稅

考慮到 2018 年關稅的預期影響。摩托車部門的營運利潤率將為 9-10% 之間。

在展望中，公司還表示摩托車出貨量約為 231000 至 236000 輛摩托車。在第第三季，該公司預計將出貨約 45500 至 50500 輛摩托車。

哈雷與川普的爭端由來已久，哈雷之前因扛不住歐盟對美國摩托車加征高額關稅的壓力，宣布將增加印度、巴西和泰國的工廠產量，以避免可能面臨的高達 1 億美元關稅。該公司預計，至少需要 9 到 18 個月完成對海外生產設施的額外投資。

隨後川普通過推特頻頻對哈雷將部分業務遷往海外進行攻擊，稱其永遠不應該在另一個國家生產製造。

但哈雷給出的解釋是為了保護歐洲客戶和經銷商，不得不增加海外生產。公司 CEO Matt Levatich 在今年 1 月接受採訪時曾表示，為避免在歐洲市場支付高額關稅，今年在泰國開設一家裝配廠是必要的。他進一步指出，如果沒有這筆投資，就無法進入這個市場，也無法擁有這麼廣大的市場。歐洲是哈雷最大的海外市場，也是該公司銷售增長的亮點之一。今年第第一季，哈雷摩托在歐洲、中東和非洲的零售銷售額增長了 7%，而在美國的銷售額反而下降了 12%。