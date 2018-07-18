新東方在線赴港IPO 騰訊為第二大股東 去年賺9221萬元

新東方旗下線上教育業務新東方在線正式向港交所遞交招股書，聯席保薦人為摩根士丹利、花旗銀行、中金公司。騰訊持股 12.06%，為第二大股東；該公司 2017 年淨利潤人民幣 9921 萬元，2018 財年的前 9 個月淨利潤年增 17.79%。

據招股書資料顯示，根據 Frost & Sullivan 報告，按照 2017 年總營收計算，新東方在線為中國大學考試備考市場中最大的線上教育日如年品牌，市占率 8.2%。

新東方在線成立於 2005 年，旗下有 3 個核心業務板塊，分別為大學教育、K12 教育和學前教育。

大學教育於 2005 年推出，並透過新東方在線及酷學英語平台提供大學分部服務。截至 2018 年 2 月 28 日止 9 個月，新東方在線此分部的付費學生人次為 85.2 萬名，占新東方在線的付費學生人次的 59.1%。

K-12 教育於 2015 年推出，服務包括課外輔導課程，當中涵蓋中國小學至高中的大部分標準學校學科，新東方在線提供專為高等學校及高中招生統一考試而設的備考課程。截至 2018 年 2 月 28 日止 9 個月，該分部的付費學生人次為 12.9 萬名，占新東方在線的付費學生人次總數的 9.0%。

學前教育於 2012 年推出，透過多納學英語及兒童教育應用程式及多納外教學堂英語直播課程，新東方在線的學前教育分部提供適合兒童的線上教育內容。截至 2018 年 2 月 28 日止九個月，該分部的付費學生人次為 46 萬名，占新東方在線的付費學生人次總數的 31.9%。

截至 2018 年 5 月 31 日，新東方在線共有 62 名全職教師及 957 名兼職教師、53 名全職及 1525 名兼職導師，絕大多數全職或兼職教師均持有學士學位，1/3 以上的教師持有碩士及以上學位。

於往績記錄期間，新東方在線付費學生人次總數為約 310 百萬。截至 2018 年 2 月 28 日止 9 個月，新東方在線的付費學生人次總數約為 140 百萬名。

業績方面，新東方在線 2016 年營收為人民幣 3.34 億元，淨利潤為人民幣 5955 萬元；2017 年營收為 4.46 億元，淨利潤為 9221 萬元。2018 財年的前 9 個月 (2017 年 6 月至 2018 年 2 月) 營收人民幣 4.85 億元，相比於 2017 年前 9 個月的人民幣 3.27 億元增長 48.32%；在淨利潤方面，2018 財年的前 9 個月實現淨利潤人民幣 8077.9 萬元，相比於 2017 年同期的人民幣 6857.7 萬元，增加 17.79%。

不過值得注意的是，新東方在線的毛利率卻在走低，2018 財年的前 9 個月毛利率為 62.62%，相比較於 2017 年的 68.62%，下降了 6 個百分點。

股權結構上，新東方為第一大股東，持有 66.72%；騰訊為第二大股東，持有 12.06%；Auspicious 為第三大股東，持有 7.11%。此外，景林資產創始人蔣錦華配偶唐華的投資公司為第四大股東，持有 6.87%。

新東方在線在獲得騰訊注資人民幣 3.2 億元後，於去年 3 月 21 日在新三板上市，但掛牌不到 1 年，於 2018 年 2 月 14 日退市。