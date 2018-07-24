台灣大攜26家手機、3C家電供應商作公益 預計募款895萬建置太陽能光電系統

台灣大 (3045-TW) 去年首創綠能創新公益專案「種福電計畫」，募得 570 萬元為屏東福慧大同之家建置太陽能光電系統，已在今年 3 月初展開試營運，今年更擴大規模，今 (24) 日攜手華碩 (2357-TW)、宏達電 (2498-TW)、華為、三星等 13 家手機品牌，11 家 3C 家電供應商，及集團 myVideo、momo 購物等 26 家合作夥伴一起「種福電」，守護真善美憨兒，首日就募得 288 萬元的捐款。

台灣大總經理鄭俊卿指出，今年「種福電計畫」將為「桃園市真善美社會福利基金會」募款 895 萬元，將為桃園市真善美基金會的「老憨兒家園」和「希望家園」兩棟屋頂建置 168.3kW 的太陽能光電系統，估計 20 年可發電 345 萬度、減碳超過 182 萬公斤，相當於種植 8335 顆樹，且幫助建築物降溫 3-4 度，桃園市真善美基金會每年估計可獲得近 80 萬元的售電收益，20 年收益相當 1600 萬元。

他表示，去年首度推出「守護屏東福慧大同之家種福電計畫」後，短短幾週內順利超標募得 570 萬元，在「大同之家」屋頂上建置太陽能光電系統，已在今年 3 月初展開太陽能光電的試營運，截至 7 月 23 日，發綠電近 52000 度，帶來約 28 萬元的實質收益。

鄭俊卿說，除 13 家品牌手機供應商包括 ASUS、Benten、HTC、訊崴科技、鴻碁國際、LG、OPPO、Samsung、SHARP、SONY、SUGAR、VIVO、ZTE 之外，今年公益觸角延伸到 3C 家電廠商，包括 SHARP、群環科技、展碁國際、PHILIPS、tokuyo、瑋琳、捷安特、YAMAHA、dyson、Honeywell、Braun 等 11 家 3C 家電供應商。

鄭俊卿今日宣布台灣大率先捐出 100 萬元，旗下 myVideo 發起「看電影做公益 myVideo 陪你每一刻」活動，預計 9 月底前將捐出 100 萬元，參與這項創新的綠能公益活動，在今日記者會發表後，已募得 288 萬元的捐款。