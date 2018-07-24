搶OTT商機 台灣大myVideo已獲利 今年營業額目標6億元

電信業積極搶攻 OTT 市場，台灣大 (3045-TW) 旗下旗下 OTT 影音串流服務平台 myVideo 註冊會員數突破 400 萬，付費用戶數逾 200 萬戶，奪下台灣冠軍寶座，總經理鄭俊卿今 (24) 日指出，myVideo 已經開始獲利，7 月開始推出免費模式，希望進一步衝刺用戶數，今年營業額目標 6 億元；另外，在自製內容上，預計 9 月將推出首部電視劇，以後希望每年至少有兩部自製電視劇。

鄭俊卿表示，myVideo 的付費模式是獲利的重要關鍵，且是以電影為主，電視劇為輔，因為有夠多的付費用戶來支撐獲利，為了進一步衝刺用戶數，7 月開始推出免費廣告模式，希望帶進更多的用戶，且能進一步成為付費用戶。

他說，myVideo 註冊會員數突破 400 萬，其中付費會員數年增 1.5 倍，另有 100 萬凱擘盒子的用戶，合計用戶數逾 500 萬的客戶群；今年上半年影片觀看次數突破 4000 萬次，年增逾 2 倍；觀影總時數突破 1400 萬小時，年增逾 2.5 倍。

推升用戶成長的因素除了 499 上網吃到飽之外，「0 元強片」專區在 3 個月內就有近 700 萬觀看次數，也是重要的導流因素；鄭俊卿強調，myVideo 除透過優化用戶體驗來吸引民眾之外，與凱擘合作提供有線電視與 OTT 跨屏觀看也成功吸引新客戶，尤其是透過電視觀看 OTT 內容，付費的意願比使用手機觀看高 2 倍。

鄭俊卿強調，myVideo 已開始獲利，今年營業額目標上看 6 億元，除了新增免費模式之外，今年也開始自製內容，與凱擘影藝、Netflix 合作投資的電視劇預計可在今年 9 月推出，目標是希望以後每年至少有兩部自製的電視劇的推出。