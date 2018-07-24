499之亂電信業內傷 台灣大：影響數將在7月完全反應

電信業者 5 月初 499 元 4G 吃到飽低價資費戰吸引逾 200 萬民眾申報，對電信業影響陸續顯現，台灣大 (3045-TW) 總經理鄭俊卿今 (24) 日坦言，「很傷」，但 5-6 月還有違約金入帳，對獲利衝擊並不是全部，預計 7 月將會完全顯現在營運數字上，其中尤以 ARPU 衝擊較明顯，不過對 EBITDA 的影響則比較小。

根據統計，499 資費戰中，中華電 (2412-TW) 申辦人數逾 144 萬戶最高，台灣大及遠傳 (4904-TW) 各約 30 萬戶；鄭俊卿指出，499 對各家業者的影響程度不同，尤其是競業解約用戶不可能在 5 月就完全消化，5-6 月的財報還不能完全反映，預計 7 月的每股獲利才會是最能反映對每家業者的影響程度。

他說，499 資費戰衝擊最大的是在 ARPU 上，但因是單門號專案，所以對 EBITDA 的衝擊會比較小，整體獲利也會有影響，至於下半年，要看 9 月蘋果 iPhone 新機上市後，可望拉升資費到 999 元以上，不過，資費拉升，手機補貼費也會較多。

外傳蘋果今年將推出 3 款 iPhone 新機，電信業者近期推出蘋果 iPhone6 Plus、iPhone8 系列、iPhoneX 等各機款促銷專案，尤其是舊機款的出清促銷戰打的火熱，鄭俊卿坦言，距今年新機上市的時間很短，在促銷上的確有一些壓力。