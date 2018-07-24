5檔低本益比 價值被低估潛在隱形冠軍出列

國際私募基金 KKR 以 476 億元入主榮化 (1704-TW) 後，下一波瞄準總市值 300 億元以上的台灣中型企業但價值被低估，及具競爭力產品或技術的「隱形冠軍」產業，如汽車零組件、精密機械工業、通訊設備和紡織等，法人表示，目前共有 5 檔總市值高於 300 億元，且價值被低估的潛在隱形冠軍個股，建議可多加留意。

據 CMoney 統計，篩選總市值 300 億元以上、本益比小於 15 倍，且符合汽車零組件、精密機械工業、通訊設備和傳產等相關產業的個股共有 5 檔，包括英業達 (2356-TW)、群光 (2385-TW)、寶成 (9904-TW)、潤泰全 (2915-TW) 和福懋 (1434-TW)。

觀察此 5 檔潛在隱形冠軍營收表現，法人表示，英業達主要從事計算機、消費性電子、通訊、資訊及網路應用等領域的研發和製造，第 2 季營收 1269 億元，季增 21.08%，年增 14.20%；群光則為電腦及其週邊設備製造業，第 2 季營收登上同期新高，達 212.6 億元，較首季大增 21%，也較去年同期成長 14%。

寶成第 2 季自結合併營收為 1414.18 億元，較去年同期增加 3.4%，在全球運動品牌龍頭 NIKE 上季營運繳出佳績帶動下，法人對於寶成今年的製鞋、零售通路業務均持正面態度，估計今年 EPS 表現有機會優於去年。

潤泰全營運涵蓋紡織、零售和台灣量販，其中紡織經營委由中國或越南代工生產為主，法人表示，轉投資南山人壽、潤泰新是瑞泰拳貢獻獲利的雙成長引擎。

福懋則為紡織成衣業，主業以紡織面料、簾布為主，轉投資廣越、福懋科都是帶來獲利的投資項目，即使產業淡季也能有不錯轉投資收益，第 2 季合併營收為 224.67 億元，較去年同期成長 6.4%。