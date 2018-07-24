IMF：今年委内瑞拉通脹率將達到1000000%

國際貨幣基金組織西半球事務負責人維爾納說，委内瑞拉經濟危機的嚴重性，已經堪比1923年的德國和21世紀前10年末期的津巴佈韋。

國際貨幣基金組織(IMF)週一預測，隨著政府繼續印鈔來彌補不斷擴大的預算缺口，到今年底，委内瑞拉的通貨膨脹將飙升至1000000%。

IMF西半球事務負責人維爾納(Alejandro Werner)說，眼下該國危機的嚴重程度已經和1923年的德國，或者21世紀前10年末期的津巴佈韋不相上下。

“經濟活動的崩潰、超級通貨膨脹，公共產品供給的不斷惡化，以及擁有價格補貼的食物的短缺，已在該國引發大規模移民潮，這將加劇對鄰國的溢出效應。”

自四年前原油價格暴跌以來，委内瑞拉經濟急劇惡化，但當局提振經濟的努力併沒有取得成效。

為了躲避饑荒和惡性通貨膨脹，大量民眾背井離鄉，前往鄰國哥倫比亞和巴西。IMF指出，目前委内瑞拉上百萬人缺電缺水，公共交通短缺，犯罪率也居高不下。

總統馬杜羅堅持認為，經濟危機是由他在國内和海外的政治對手發起的“經濟戰”導緻的。馬杜羅在5月份的大選中獲勝，任期六年。

委内瑞拉政府現已停止定期發佈經濟數據，經濟學家隻能依靠國際組織和銀行提供的獨立分析，甚至委内瑞拉國會提供的獨立估算數據來追蹤該國的經濟情況。

由反對派議員控製的立法機構稱，今年以來，委内瑞拉的消費者價格已經上漲了46305%。該機構在2017年開始發佈自己統計核算的通脹數據。

維爾納稱，如果IMF的預測符合實際情況，那麽該國經濟在過去五年内萎縮了50%。這也是過去60年來全球最大幅度的經濟衰退。

IMF的最新預計顯示，今年該國經濟將萎縮18%，高於4月時預計的15%的跌幅。今年也將成為委内瑞拉經濟連續第三年出現兩位數百分比的下跌。

維爾納稱，上述預測是基於該組織工作人員的計算得出的。但他也警告稱，委内瑞拉的不確定性大於其他國家。

“由於能獲得的數據非常有限，所以預測非常困難，”維爾納說，“從現在到年底前的任何變化都可能帶來重大變化。”

來源：界面網

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