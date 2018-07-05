台虹6月FCCL對新客戶出貨 彌補太陽能材料營收弱勢

手機軟板市場需求第 2 季回溫後，上游原物料廠營運正在加溫，軟板上游軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) 今 (5) 日公布 6 月營收為 8.34 億元，月減 2.44%，年減 13.3%，台虹 6 月太陽能材料銷售大幅下滑，所幸 FCCL 產品銷售的走高，適時補回部分營收。

台虹 6 月營收為 8.34 億元，月減 2.44%，其中電子材料部分因新訂單、新客戶的加入，營收走高到 7.8 億元，月增 14.78%，年增率 3 成，6 月太陽能材料營收則明顯下滑到 5100 萬元，月減 68.91%，年減 86.18%。

台虹主管指出，6 月太陽能材料營收衰退，主要是中國 531 太陽能新政策調降補貼，市場需求急速萎縮造成。整體來看，台虹第 2 季實際營收 23.86 億元，季增 19.3%，年減 14.09%，落在公司原預估第 2 季季營收將落在 21.5-26.5 億元的區間內。

台虹累計 1-6 月營收為 43.85 億元，年減 13.84%。

台虹在中國大陸南通投資 3500 萬美元 (約合新台幣 10 億元) 設立新廠，將在明年第 2 季投產，台虹設立南通廠主要生產生產鋁塑膜、FCCL 電子材料為主；原來包括太陽能背板及鋁塑膜產品都安排在昆山廠生產，但昆山廠今年第 1 季遭遇火警事故，折損一半產能後，使原計畫在昆山廠生產的鋰電池封裝用鋁塑膜材料計畫喊停，將等明年南通新廠完成生產，也就是鋁塑膜產品遞延到明年才能對台虹營收產生貢獻。