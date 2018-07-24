香港金管局稱新鈔票首次統一設計主題 第四季起推出市面流通

香港金融管理局（HKMA）周二稱，從今年第四季起推出新鈔票系列，首次統一每個鈔票面額背面的設計主題，同時加入多項先進防偽特征。

現時，除了10港元塑質鈔票由政府發行之外，其余流通紙幣由匯豐(00005-HK)(HSBA.L)、渣打(02888-HK)(STAN.L)以及中銀香港(02388-HK)三間發鈔行各自設計和發行。

金管局稱，2018香港新鈔系列與現時在市面流通的鈔票一樣，共有五個面額，同面額的顏色亦相同。這是三間發鈔銀行首次統一了每個鈔票面額背面的設計主題，方便市民辨認。現有鈔票繼續為法定貨幣，與新鈔同時流通，在適當時候會被逐步收回。

金管局總裁陳德霖表示，「和其他地方一樣，我們每隔一段時期就會設計和推出新系列鈔票，目的是令流通鈔票能夠采納最新的印鈔科技，令偽鈔犯罪集團難以模仿或覆制。」

面額1,000港元及500港元的新鈔將分別於2018年第四季及2019年初推出市面流通，而其余的100港元、50港元、20港元將於2019至2020年期間推出。

新鈔加入了多項先進的防偽特征，放在五個面額鈔票的相同位置上。六個重要的防偽特征包括動感光亮圖案、開窗金屬線、高透光水印、熒光透視銀碼、隱藏銀碼和凹凸手感。

路透香港7月24日

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