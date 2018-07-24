【華冠投顧】上櫃指數果然強彈 新鉅科亮燈漲停

◆ 劉彥良 盤後分析

上櫃指數昨重挫回測年線，但是年線仍向上並扣抵低檔，所以昨天特別在節目中提醒投資朋友不用殺低，今天果然立馬強彈。

加權指數的部分，半年線扣抵 11270 那天，也就是說接下來的壓力越來越輕，半年線最快下下周也會翻揚形成六線助漲，台股將配合企業財報利多往 11261 和 11270 挑戰。

上周五分析被動元件回測季線已超跌而且 KD 也來到低檔超賣區，隨時要展開反攻，果然本周開始反彈，而且基本面也如期繳出漂亮的成績單。8043 蜜望實公告 6 月每股大賺 0.91 元，股價攻上漲停，未來將有更多的漲價概念股包括被動元件、MOSFET 和矽晶圓配合財報展開大反攻。

除了漲價概念股外，持續看好的光學股 3630 新鉅科今天也開始發動攻上漲停創新高，主要是受到母公司丘鈦科技大漲 4 成的帶動。丘鈦科技已成功開發 3D 光模組和屏下指紋辨識，外資一口氣調升今年獲利 6 成水準。而丘鈦科技持有新鉅科約 35% 的股份，自 5、6 起已開始灌單，在新產品下半年將大舉出貨下，將有助於新鉅科挑戰單月轉虧為盈。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅參考，投資時應審慎評估