【異動股】水泥建材板塊持續走強 冀東水泥(000401-CN)等多股漲停

午後，水泥建材板塊持續走強，截至發稿，冀東水泥(000401-CN)漲停報11.13元，西藏天路(600326-CN)漲停報6.63元，祁連山(600720-CN)漲9.72%報7.79元，寧夏建材(600449-CN)漲9.09%報8.88元，東方雨虹(002271-CN)、天山股份(000877-CN)、青松建化(600425-CN)、海螺水泥(600585-CN)等股大漲逾7%。

據數字水泥網報道，7月21日，江蘇金峰水泥出廠報價再次上調10元/噸，是繼7月19日上調20元/噸後的第二次上調，三天内累計上調30元/噸，領漲區域市場。

此外，海螺針對江浙滬沿江地區熟料價格上調10元/噸，裝船420元。市場之前計劃7月底提價，因供應緊張提前上漲，水泥市場淡季不淡。

據了解，價格連續上調其核心塬因是企業發貨緊張，供不應求。由於長叁角沿江地區熟料供應持續緊張，導緻區域内獨立粉磨水泥企業產出減少，下遊需求採購不斷流向窯磨一體的全能工廠，因此，即使市場尚處於需求淡季，金峰水泥等部分企業發貨情況仍然保持良好，庫存低位。可以預見，在熟料價格上漲以及各企業間價差縮小後，江浙滬地區水泥價格即將迎來普漲行情。

2018年上半年，全國累計水泥產量9.97億噸，同比下降0.6%，降幅較1-5月份收窄0.2個百分點。6月份單月數據體現出需求冷熱不均延續，南方需求整體依舊顯著好於北方，其中西南需求因扶貧力度的強化持續超預期。另外，華北積壓項目逐步啓動，需求恢復也好於市場預期。

市場之前計劃7月底提價，因供應緊張提前上漲，水泥市場淡季不淡。

國泰君安認為，2017年的精準扶貧政策，拉動了很多地方的水泥需求。另外，行業錯峰力度的進一步強化，三季度水泥市場將淡季不淡。

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