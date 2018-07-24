基建類板塊掀漲停潮 滬指漲超1.5%收復2900點

今日滬深兩市早盤開盤漲跌互現，滬指小幅高開後不斷走強，創業板指低開後下挫，隨後觸底拉升翻紅。在鋼鐵、水泥、中字頭股票等基建類板塊的帶動下，滬指成功收復2900點。午後兩市維持高位震蕩走勢，市場個股漲多跌少，做多氛圍持續回升。滬指收報2905.56點，漲1.61%，成交額2287億。深成指收報9465.80點，漲1.63%，成交額2641億。創業板收報1629.61點，漲0.53%，成交額833億。

盤面上，幾乎所有板塊上漲，建築、建材、煤炭、鋼鐵、房地產、雄安新區等板塊漲幅居前，電力、小米概念板塊小幅下跌。

建築板塊今日掀起漲停潮，四川路橋(600039-CN)、浦東建設(600384-CN)等21隻個股漲停。消息面上，國務院常務會議表示，加快今年1.35萬億元地方政府專項債券發行和使用進度，在推動在建基礎設施項目上早見成效。

水泥建材板塊走強，冀東水泥(000401-CN)、西藏天路(600326-CN)漲停，祁連山(600720-CN)逼近漲停，寧夏建材(600449-CN)、東方雨虹(002271-CN)等股大漲逾7%。

在多重政策合力下市場環境邊際改善，同時流動性轉暖進一步提振市場情緒，當前市場阻力最小的方向是向上反彈，反彈空間打開。推薦後週期和成長行業，包括醫藥(規避疫苗產業鏈)、計算機、大眾消費等領域。

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