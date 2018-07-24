蜜望實Q2獲利暴增激勵 被動元件吹反攻號角 國巨收今日最高

蜜望實 (8043-TW) 第二季獲利大爆發，單季自結稅後純益較去年同期暴增 11 倍，每股純益 2.33 元，創掛牌以來單季新高，今 (24) 日一掃近日陰霾，股價直衝亮燈漲停。被動元件族群受此激勵也揭竿上攻，龍頭廠國巨 (2327-TW) 收在今日最高價、二哥華新科 (2492-TW) 拉出半根漲停、禾伸堂 (3026-TW) 也重返 200 元整數關卡。

蜜望實 6 月營收 4.06 億元，月減 7.18%、年增 6.76%，自結稅後純益 0.73 億元，月增 5 成、年增 426%，每股純益 0.91 元。

加上之前密望實已公告的 4-5 月自結損益，蜜望實第二季營收 12.25 億元，季減 4.1%、年增近 2 成，稅後純益來到 1.86 億元，創掛牌以來單季新高，季增 648%、更較去年同期大增 11 倍多，每股純益 2.33 元。

密望實業績亮眼，今日盤中漲停後一路鎖住至收盤，一舉收復 5、10 日短均線，族群龍頭國巨亦收在今日最高價 893 元，漲幅近 6%、華新科也同樣拉出半根漲停，以 391 元作收，另外禾伸堂也重返 200 元之上，也有逾 5% 的漲幅，類股表現回溫。

蜜望實為日本太陽誘電 MLCC(積層陶瓷電容) 的代理商，日系外資近日才上修對太陽誘電今、明兩年營業利益預估，今年上修 15%、明年更調升 4 成，市場亦看好蜜望實業績將能同步走揚。密望實累計上半年營收 25.02 億元，較去年同期成長 25.86%，稅後純益 2.11 億元，較去年同期大幅轉盈。