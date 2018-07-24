一張表秒懂銀行國際競爭力評比 中國信託居冠 華泰銀墊底

2017 年我國銀行國際競爭力評比結果今 (24) 日出爐，中國信託銀行在整體表現中以總分 87.81 分表現居冠，緊追在後的四名分別為：京城銀行、玉山銀行、花旗銀行與國泰世華銀行。而華泰銀行因財務及資產品質不佳，排名墊底。

本次的銀行國際競爭力評比對象包含台灣所有的銀行，並以「財務結構及償債能力」、「經營能力」、「獲利能力」、「規模與成長性」、「同業互評」、「專家學者」六個面向進行評比。

中國信託資本適足率 16.18%，財務結構和償債能力在評比中都名列前茅，加上擁有 400 萬張信用卡，創造近 300 億元手續費收入，以總分 87.81 分居銀行之冠。

中國信託在經營能力項目排名第 3、獲利能力項目排名第 4，但在規模與成長性方面，排名第 2。整體而言，中國信託在財務與非財務指標中排名第 1。

本次外商銀行與公股銀行成績大多上不了前段班，僅花旗 (台灣) 銀行、兆豐銀分別擠入第四名、第七名，對此，金管會副主委鄭貞茂表示，外商銀行總部經營策略沒有把資源放在台灣，影響評比表現；至於公股行庫也因兼政策任務，影響獲利能力。

而最後一名的銀行是華泰銀行，該行 2017 年虧損 12 億元，是唯一一家虧損的銀行，且資產品質不佳，逾放比率高達 1.8%，居同業之冠，呆帳費用吃掉 4 分之 3 的淨收益，導致經營能力項目、整體排名都是敬陪末座。