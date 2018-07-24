穎漢Q2每股盈餘上看1元 估下半年獲利優於上半年

穎漢 (4562) 第二季受惠於北美出貨比重提升，加上台幣貶值，帶動整體毛利率回升，同時可望將第一季的匯損回沖回來，在業外進補下，法人估，穎漢第二季每股盈餘上看 1 元。 穎漢第二季營收為 3.95 億元，季增 22.8%，年增 0.5%，單季北美出貨比重上揚，單季毛利率有望從第一季的 34% 拉升到 37%。此外，第二季台幣貶值幅度高於第一季升值幅度，也讓第二季匯兌收益達到近 0.3 億元，單季每股盈餘挑戰 1 元。



穎漢累計上半年營收為 7.17 億元，年成長 1%，匯兌收益將有 0.21 億元，加上第二季本業持續轉佳，法人推估，上半年獲利年成長上看 25%，每股盈餘可達到 1.1 元。



穎漢指出，今年北美出貨穩定成長，有助於毛利率穩定，此外，耕耘近 10 年的印度市場逐步發酵，今年產品別從低階進身到高階機台，在利基性產品提高下，產品單價優於過往水準。



由於中美貿易戰，導致匯率出現競貶，法人估計，若下半年匯率維持在 30.5 到 31 元之間，穎漢的毛利率將可望持續提升，不排除來到 40%。



依照過去經驗，客戶在第四季都會逐步消化預算，因此，預期第三季陸續接到客戶訂單，趕在四季底前交貨。法人估，穎漢今年第四季營收仍將來到年度高峰，若匯率處於有利位置，毛利率有望逐季攀升，今年下半年獲利將優於上半年。

