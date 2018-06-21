穎漢通過配息2元 估上半年獲利年增上看15%

穎漢 (4562) 今天召開股東會，除承認 2017 年度財報表，也通過配發現金股息 2 元，以昨日收盤價計算，現金股息殖利率 5.12%。穎漢 2017 年營收為 15.05 億元，年增 8.12%，創下歷史新高，稅後淨利 1.42 億元，每股稅後淨利 2.29 元。



穎漢 5 月營收 1.34 億元，年增 1.67%；累計今年 1-5 月營收 5.81 億元，年增 0.86%。該公司第二季動能持續回溫，單季營收可望較去年同期成長，獲利則因目前匯率表現不差，且北美出貨較佳，毛利率持續改善，單季獲利將明顯成長，預期上半年獲利年成長上看 15%。



展望下半年，新興市場的印度及中東動能不錯，尤其印度汽機車零組件市場需求增加，帶動對應用在汽機車管件出貨及機台出貨成長，以現階段印度在手訂單增溫不少來看，印度營收估計全年有 20 至 30% 升幅。



此外，印度的機台逐步走向高階，有利於毛利率走升，若下半年美元持續走升趨勢不變，下半年獲利將優於上半年。



股東會今日亦全面改選董監事，會後公司也召開董事會，一致推舉胡炳南續任董事長。