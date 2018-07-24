〈美中轉攻貨幣戰〉代工廠產品課稅與否 8/20美公聽會揭曉

美中貿易戰升溫，美國 2500 億美元關稅清單中，僅有第一波的 500 億美元有實際關稅料號，台代工廠認為，目前評估對產品尚無影響，但是現在下結論「言之過早」，得視 8/20 美國召開公聽會後才能確定實質課稅內容。而增加關稅若導致美國產品終端價格增加，影響消費意願，恐實質違背美國總統川普大打貿易戰的本意。

美國貿易代表署 (USTR) 啟動對中國 301 條款，第一波針對 340 億美元中國產品及中國製造 2025 的 160 億美元相關商品課徵 25% 關稅；第二波針對 2000 億美元的商品，課徵 10% 關稅。

截至目前為止，只有第一波 500 億美元產品有詳細關稅料號，第二波尚未公布，美國將在 8 月 17 日前搜集美國民眾意見，預計 8 月 20 日召開公聽會，最後才能確認真正課稅產品，待公告關稅料號後，各廠才能確認實質影響層面。

而美國總統川普對中國大陸操控匯率的言論，也市場多逐步解讀，美中貿易戰的戰線，已從單純貿易轉向成為貨幣戰，其中最顯著就在強勢美元與弱勢人民幣上。

台代工廠在大陸均有設廠生產製造，人民幣貶值確實有助費用成本減少，但生產後的模組及產品再輸出至各國，是否又有課稅壓力，代工廠也保守看待。其中仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 及廣達 (2382-TW) 等皆認為，第一波清單目前對旗下產品沒有造成影響，但是第二波的影響，就要到 8 月公聽會後才能做最後確認。

市場也都關注，美國加徵關稅是針對終端產品還是單一零組件，都恐會影響終端銷售價格，甚至若增加關稅導致消費意願降低，業內人士認為，這恐怕不是美國總統川普祭貿易戰的本意。

而日前蘋果執行長庫克為此進白宮向政府協商，市場也關注關稅成本是否會轉嫁給代工廠，業界人士直言，現在也難以判定。