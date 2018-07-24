〈分析〉MSCI納入A股是個錯誤決定？

針對 A 股納入 MSCI 的熱門議題，有經濟學家認為，MSCI 新興市場指數在亞洲國家佔比大幅攀升之下，已經不再多樣化，因其中中資企業的比重高達 32.72%。

同時據亞洲公司治理協會 (ACGA) 的調查顯示，近半數接受調查的外國投資者認為，MSCI 新興市場指數納入 A 股可謂是一錯誤決定，主因為中國企業的監管制度尚不完善，且資訊並非完全流通，常令外國投資者難以理解。

MSCI 報告指出，在 A 股於今年 6 月正式入摩之後，中資企業目前佔 MSCI 新興市場指數的比重已高達 32.72%。

市場估計，隨著 A 股入摩的權重還可能擴大，中概股佔 MSCI 新興市場指數之比例將上看 42%，而南韓與台灣目前的佔比分別為 14.57% 與 11.62%，使得 MSCI 新興市場指數在權重上，正過度著重於亞洲國家。

MSCI 新興市場指數的國家佔比 圖片來源：MSCI

經濟學家 Simon Ward 在財經部落格《Seeking Alpha》文章中表示，中資企業的崛起，正使得 MSCI 新興市場指數缺乏地區性多樣化。有些投資者認為，有必要將中資企業與 A 股特別切割出來，以反映中國企業的規模和獨特的經濟特徵。

亞洲國家的佔比 (藍實線) 在 MSCI 新興市場指數不斷攀升

ACGA 於 7 月 24 日發布一份報告，主要在探究中國獨特的公司治理制度，該份報告當中對外資經理人的調查意見顯示，有 48% 的外資受訪者認為 MSCI 納入 A 股是一「錯誤決定」，僅有 27% 認為是正確之舉。

ACGA 調查顯示 48% 的外國投資者不贊同 A 股入摩

ACGA 的資深研究分析師 Nana Li 指出，對中國公司治理政策的擔憂，是外國投資者不贊同 A 股入摩的主要原因。59% 受訪者認為中國的公司治理政策令人難以理解，包括中國政府在國營企業中扮演的角色，以及非執行董事與監察人的職責所在亦不是非常明朗。

報告指出，關於中國國內企業的治理情況，中國當局需採取更多的措施來減輕投資者的疑慮，尤其是上市公司的公司治理。