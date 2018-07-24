人民幣早盤一度大跌461點後縮減跌幅 國常會釋放寬松信號施壓匯市

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周二早盤一度大跌461點至6.8295的逾一年新低，隨後縮窄跌幅，回穩至6.81附近。交易員表示，人民幣做空情緒濃郁，尤其昨日國常會釋放邊際放松信號，對人民幣持續施壓，離岸盤初率先大幅暴跌，帶動在岸急速下滑，大行一度出手提供流動性，推動匯市回穩，大幅縮減跌幅。

今日離岸人民幣早盤一度跌逾400點至6.8448元。今日中間價則大幅下跌298點，創2017年7月11日以來新低。

交易員指出，人民幣這一輪快速下跌正在推動市場情緒偏向謹慎，尤其監管幾乎放任人民幣匯率指數的持續下降，亦沒有對持續下跌的匯市堅定幹預，年內人民幣持續下跌如今幾乎已成共識，不過人民幣匯率大方向的關鍵還看美指走向。

「人民幣的因素，最大的擾動因素是美指，不過今天主要是受到了貨幣政策的影響，」一外資行交易員稱，貨幣政策的調整施壓人民幣往貶值方向走。

北京時間11:33，人民幣兌美元即期報6.8111元，上日收報6.7834元，夜盤終報6.7855元。今日人民幣兌美元中間價報6.7891元，上日為6.7593元。人民幣兌美元即期成交額為98.02億美元，上日半日為118.13億美元。

中國國務院總理李克強周一主持召開國務院常務會議​，部署更好發揮財政金融政策作用​，要求財政金融政策協同發力，更有效服務經濟實體經濟和宏觀大局。要求保持宏觀政策穩定，積極財政政策要更加積極，穩健貨幣政策要松緊適度，堅持不搞大水漫灌式強刺激。

路透根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的中間價測算，CFETS人民幣匯率指數周二較上日跌0.27%至93.13，創2017年8月8日以來的逾11個月新低；SDR籃子指數跌至93.16，BIS籃子指數跌至96.42。

全球匯市方面，美元周二早盤小幅下跌，因日本出口商買入日圓，抵消了美元稍早在美國公債收益率(殖利率)上升支撐下錄得的漲幅。市場預計美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)今年將繼續升息，這推動美債收益率上升。

海外無本金交割遠期外匯(NDF)市場上，美元/人民幣一年期品種最新報在6.8835元, 上日尾盤為6.8675元。香港的離岸人民幣兌美元即期最新報在6.8288元, 與在岸即期價差為177點，上一交易日尾盤報6.804元。

中國外匯交易中心今日更新的11點人民幣兌美元參考匯率為6.8136，人民幣兌歐元、日圓和英鎊參考匯率為7.9636、6.1249和8.9264。

中國央行2015年8月11日完善人民幣兌美元匯率中間價報價，並一次性貶值近2%，同年12月引入參考「收盤價+一籃子貨幣匯率」的中間價形成機制。中國外匯交易中心2016年1月起每日公布12次人民幣兌美元參考價，同年8月底新增每日公布兩次人民幣兌歐元、日圓和英鎊參考價。

路透北京7月24日

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