日本景氣復甦帶動不動產交易活絡 台房仲業積極出招

鉅亨網記者張欽發 台北 2018年7月24號11點38分

日本國內生產毛額 (GDP) 持續正成長，創近 30 年來最長的連續成長記錄，隨著日本不動產投資升溫，包括信義房屋 (9940-TW) 旗下日本信義都看好，未來幾年市場將維持熱絡，而信義房屋赴日設立子公司已經長達 8 年，台灣房屋集團也宣布，將與日本最大不動產網路平台進一步合作。

台灣房屋也在日本設立分公司，台灣房屋集團今 (24) 日指出，公司取得日本最大不動產網路平台 LIFULL 集團跨國合作，將日本待售物件資訊，以中文每日同步呈現在台灣房屋官方網站的頁面。

台灣房屋日本分公司執行長游明同表示，資訊透明化有助於民眾在赴日賞屋之前，更了解日本房價和市場行情，讓台灣的投資者與日本購屋族的訊息同步。

游明同並指出，台灣房屋 2014 年進入日本不動產市場，初期以東京新建案為主要銷售內容，為更廣泛服務台灣購屋者中古屋市場需求，今年正式和 LIFULL 集團合作，拓展中古屋市場，提供更多元選擇和豐富物件，讓跨國置產更加透明方便。

一般民眾對海外投資最大顧慮就是匯率變化，游明同表示，多數購買日本不動產的民眾都屬長期置產，看重的是穩定出租投報率和增值性，尤其 2020 年有奧運題材，山手線新車站將於 2020 年開通，2021 年「世界名將運動會」也已確定在關西舉辦，另外 2027 年還有磁浮新幹線等大型開發計畫，將帶動日本整體經濟。

日本信義社長何偉宏。(鉅亨網記者張欽發攝)

而日本信義在成立長達 8 年後，目前積極耕耘日本東京及大阪地區，日本信義在持續擴大營業版塊、創新服務標的，今年並與「東急集團－東急不動產株式會社」合作推出億宅案。