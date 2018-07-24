美國成屋銷售意外下滑 業者歸因價格上漲過快

儘管美國經濟處在多年來成長最強勁時期，不過第 2 季成屋銷售卻在大幅下滑，通常這是經濟擴張面臨逆風的跡象，業者則將房產不振的原因歸咎於價格上揚過快。

全美不動產協會 (National Association of Realtors) 週一公布，6 月成屋銷售較前月下降 0.6%，經季節性調整後年率為 538 萬戶。與去年同期相比，6 月份的銷售降幅更達到 2.2%。

美國成屋銷售年增率 圖片來源：Zerohedge

經濟學家表示，今年前 6 個月，房屋銷售額有 5 個月呈現下滑，這是個令人擔憂的趨勢，因為房地產常被視為整體經濟健康狀況的關鍵指標。

《路透》調查中，經濟學家原本預計 6 月成屋銷售增長 0.5%，年率為 544 萬戶。數據顯示，美國東北部和中西部地區的銷售增長，但西部和人口稠密的南部地區的銷售回落。

Zillow 資深經濟學家 Aaron Terrazas 表示，房地產市場引領整體經濟復甦，但現在它似乎正走向「經濟放緩」。

新屋開工是房地產相關就業的重要推動力，根據美國商務部數據，6 月份新屋開工數較上月下降 12.3%，幾乎所有類型、所有地區的開工狀況都在減少，這也是 1 年半以來最大的單月降幅。

房地產經紀人則將原因指向現階段房產價格過高，特別是在抵押貸款利率上升之後。波特蘭市的房地產經紀人 Brook Hogan 表示，她已經見到消費者變得更加謹慎的跡象，尤其在豪宅市場，買家的信心成為一大問題。