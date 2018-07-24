比特幣突破8000美元了 終於帶動以太幣跟上漲幅

比特幣上周飆漲 19%，創下去年 12 月以來單周最大漲幅，今天盤中更進一步上漲近 4%，一度突破 8000 美元，拉大與其它加密貨幣的漲幅差距。

比特幣價格今天一舉突破 8000 美元。(來源：Coindesk)

儘管比特幣近期飆漲，但全體加密貨幣並未跟上漲勢，周一漲幅再度落後，MVIS CryptoCompare 數字資產 100 指數僅上漲 0.7%。

Coinmarketcap.com 追踪 1600 多個加密貨幣的全體市場價值約為 2870 億美元，大致相當於金融卡 Visa 公司的市值。

以太幣終於跟上漲幅

根據 Coindesk 網站報價顯示，比特幣今天最高來到 8011 美元，在比特幣勁猛的漲勢下，終於帶動主要加密貨幣以太幣盤中瞬間急拉，由 451 美元急拉到 468 美元，漲幅也高達 3.5%。

比特幣七月中旬起展開反彈，在前兩個月裡，受到更多駭客攻擊和更嚴厲的監管措施的負面消息的影響，價格備受壓抑，不過，僅花了一周的時間就大舉收復失土，根據 Bitstamp 網站的報價，比特幣不但順利突破 50 天移動平均線，更在周一突破了 100 日均線。

市場分析師 Michal Gromek 撰文指出，比特幣近期展開絕地大反彈，主要是受到以下利多消息的激勵。

首先是全球最大比特幣支付新創公司 BitPay 宣布收購 Keystone Capital、Venovate Marketplace 和 Digital Wealth 三家已獲得美國證券交易委員會和金融業，隨即又宣稱無此事的烏龍事件，但顯然並未影響比特幣的走勢。

其次是，紐約金融服務部 (DFS) 表示已向部分加密貨幣支付處理商授予虛擬貨幣許可證，其中包括 BitPay 之前宣布和 PayPal、微軟和華納兄弟唱片等建立合作關係，將可讓客戶用比特幣來為自己的帳戶充值及購物。

上看比特幣到 11000 美元

此外，知名趨勢預言家、Trends Journal 雜誌發行人 Gerald Celente 日前撰文指出，在黃金價格將長期走弱下，比特幣等加密貨幣的價格未來將受到提振。

Celente 強調，隨著各大銀行、金融機構、對沖基金等提高對加密貨幣的接受程度，加密貨幣的價格將水漲船高，並維持比特幣目標價 11000 美元不變，且認為若能飆到此價位，將加速上漲，同時帶動其它加密貨幣的漲勢。