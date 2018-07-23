5因素加持 比特幣價格可望漲至8000美元

今 (23) 日比特幣價格走揚，根據外媒報導，在 5 項因素加持下，比特幣價格，可望漲至 8000 美元。

台北時間週一晚間 9 點 18 分，由 CoinDesk 數據可得知，比特幣上漲 4.24%，至 7709.57 美元；以太幣上漲 0.54%，至 462.32 美元；萊特幣上漲 1.82%，至 84.67 美元；瑞波幣上漲 0.61%，至 0.45 美元。

Cryptovest 報導稱，以下 5 項因素，可望將比特幣價格，推升至 8000 美元。

第 1，「市值占比快速攀升」；週一短短數小時內，比特幣市值占比，就從 42.5%，增至 45% 以上。

第 2，「挖礦運算力增加」；比特幣挖礦運算力已攀高至 4680 萬 TH/s，代表礦工們相信，比特幣將持續創造獲利。

第 3，「交易量成長」；過去 24 小時內，比特幣的交易量，在加密貨幣中的占比，超過 33%，看多氛圍重現。

第 4，「日本投資人回歸」；Cryptocompare 數據顯示，以日圓進行的比特幣交易，增至 54%，高於美元的 31%，日本投資人似已逐漸回歸。

第 5，「對比特幣 ETF 的期待」；芝加哥期權交易所 (COBE) 再度向美國證券交易委員會 (SEC)，提交比特幣 ETF，SEC 預計於 8 月 10 日決定是否通過，未來數日，市場樂觀情緒可望維持。