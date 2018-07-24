〈財報〉貿易戰火燒自家人 惠而浦獲利不佳盤後暴跌10%

美國家電大廠惠而浦 (WHR-US) 盤後公布第二季財報，因原物料通膨、銷量不佳和外匯等三大因素影響，獲利營收皆不如華爾街預期，盤後股價應聲大跌 10%。

惠而浦 (WHR-US) 週一 (24 日) 小跌 0.72%，以每股 150.71 美元做收。但該公司盤後公布最新財報，獲利營收皆不如華爾街預期，股價應聲暴跌至 136.75 美元，累計今年股價已挫跌近 11%。

惠而浦財報不如華爾預期，盤後暴跌 10%。(圖：google)

惠而浦表示，原物料通膨使得公司損失 3.5 億美元，比今年 1 月預測的 5000 萬美元還高出許多。

目前該公司並未具體說明鋼鋁稅對哪些原物料成本造成壓力，但該公司執行長 Marc Bitzer 曾在 2 月表示，由於鋼鐵與樹脂價格飆高，原物料成本增加，預估今年獲利最多將減少 2.5 億 。

惠而浦第二季財報，經調整後每股純益 (EPS) 為 3.2 美元，季度淨銷售為 51.4 億美元，年跌 3%，無論是每股純益或季度銷售皆低於華爾街預估的 3.68 美元與 52.9 億美元。

惠而浦未來全年業績展望，將全年調整後 EPS 下修至 14.20-14.80 美元，低於先前預前的 14.50-15.50 美元。

年初美國總統川普對進口美國洗衣機加徵關稅，本土品牌惠而浦 (WHR-US) 免受來自海外對手競爭衝擊而列入受惠名單，Bitzer 曾表示，毫無疑問，這對惠而浦來說是一個正面催化因素！

然而，3 月 23 日起美國以保護國家安全為由，對進口鋼鋁課徵重稅 25%，飆高的原料進口成本幣多於利，惠而浦股價隨後受到重擊。