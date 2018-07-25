伊朗若重啟核計畫 8月油市將更加動盪不安

經過上週末的彼此口頭威脅後，美國和伊朗之間的對立可能會在 8 月初進一步加劇，因為對伊朗的第一輪制裁將開始，這很可能會造成更多的石油價格波動。

市場預期，伊朗也很可能在不久的將來利用遭到美方制裁，作為重啟核計劃的藉口。伊朗核計劃此前已在 2015 年，因美國和其他 5 國同意取消經濟制裁而停擺。

美國總統川普在今年 5 月份時表示，美方將退出與伊朗的核協議，並表示將恢復金融制裁。其他國家如中國、俄羅斯、德國、法國和英國到目前為止仍與伊朗達成協議，一直在努力限制制裁的影響。

RBC 全球商品戰略主管 Helima Croft 說，「8 月 6 日是知道歐洲方面是否在解決方案安排方面取得任何進展的最後日期。伊朗的貨幣正在崩潰，我不認為他們的反應是溫和或正向的。」

許多對伊朗曝險的企業在準備退出與伊朗的交易，擔心因為違反制裁而無法進入美國市場和金融系統。

Croft 說，「我認為這很有可能，如果歐洲人不能找到一個至少解決制裁的方法，那麼我們就要面對核重啟並恢復遭停止的活動。」

歐亞集團主席 Cliff Kupchan 表示，伊朗肯定會擴大其核計劃，生產低濃縮鈾並安裝先進的離心機。這項活動在之前的核協議下結束。

Kupchan 說，「我認為剩下的國家將在 8 月或 9 月退出協議。伊朗認為核協議是商業交易，除非歐洲國家找到繼續購買石油並繼續對伊朗直接投資的方法，否則伊朗並不認為協議是個好方案。可能最快 9 月或年底，協議就會成為歷史。」

目前還沒有跡象表明伊朗正在計劃重啟其核計劃，如果確實如此，Kupchan 表示伊朗不可能驅離聯合國核查人員。他說，「伊朗還是有自我規律的。」「它們會先爭取部署先進離心機以及購置大量低濃縮鈾。」

能源市場一直專注於 11 月恢復對伊朗石油部門的制裁，但在 8 月 6 日之前金融制裁措施就先生效。之後生效的其他制裁措施包括對伊朗的黃金和貴金屬、金屬、石墨、鋁、鋼和進口飛機零件。

巴克萊能源商品研究主管 Michael Cohen 說，「8 月永遠不會平靜。」「在中東的夏天，你永遠不知道會發生什麼事。」

由於對供過於求的擔憂繼續影響市場，近期油價波動。週二西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.2% 至 68.67 美元，盤中創下 69 美元的高點。