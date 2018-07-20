川普汽車關稅構想 首日聽證會廣遭批評

美國商務部週四 (19 日) 起，針對進口汽車及零組件對國家安全的威脅，舉行 2 天的聽證會。首日川普政府僅得到很少的支持，與會者普遍表達反對的聲音。

產業界、研究人員及遊說團體提出大量的事證、預測及數據，認為如果川普對進口汽車課徵 25% 關稅，不但無助美國汽車業，還將消滅數十萬個工作機會、削減新車銷售額，打擊美國重要的經濟引擎。

商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 強調，當局仍在評估是否會以國家安全為由徵收汽車關稅，先前對鋼鋁業決定以國安為由採取行動，但每個行業的情況不同。

汽車研究中心 (The Center for Automotive Research) 發布一份長達 20 頁的報告，表示如果對進口車和零件徵收 25% 關稅，估計每年的汽車銷量減少 200 萬台，失業人數至少 75 萬。報告預測，關稅將使每輛車的價格將增加 455 美元至 6875 美元，具體取決於裝配地點和進口車的價位。

數據顯示，在美國銷售的汽車、SUV 和皮卡車，只有 52% 是在美國組裝，其中又有半數，是在亞洲與歐洲製造商的美國廠生產的。進口車中，約 48% 是在墨西哥和加拿大組裝的，因此北美自由貿易協定對汽車價格也至關重要。

在日本與德國車商工作的美國勞工，對關稅更為憂心，有來自豐田 10 家美國裝配廠的數十名工人出現在華盛頓，抗議課徵關稅。

產業高層也不歡迎關稅，因為歐盟勢必將報復，對進口美國車也增加關稅。美國汽車政策委員會主席、前密蘇里州州長 Matt Blunt 表示，汽車是美國出口的重要部門，每年有 25 萬輛車銷往中國及歐洲，而且還能成長，互課關稅將打擊整個產業。