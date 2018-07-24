疫苗造假港醫藥股慘跌 習近平越洋震怒：惡劣！嚴查到底

大陸爆發疫苗造假事件，A 股與港股的醫藥股全面受壓，拖累恒指最多跌過 133 點，低見 28091 點。人在非洲盧安達共和國進行國事訪問的國家主席習近平震怒，指假疫苗事件「惡劣，令人觸目驚心」，下令查到底，嚴肅問責。

大陸上市的長生生物因不合格疫苗產品流向市場，並被立案調查。長春新區公安分局 23 日下午以《涉嫌犯罪案件移送書》，將長生董事長高俊芳和 4 名公司高管立案調查，並帶至公安機關依法審查。

由於根據深交所的《上市規則》，該股可能被退市或終止上市，該股連續 6 日跌停板。連帶香港多隻醫藥股也受壓，其中藍籌股石藥 (1093-HK) 大跌 3.8%，是最大跌幅藍籌。中生製藥 (1177-HK) 亦跌 2.4%，三生製藥 (1530-HK) 挫 2.4%，復星醫藥 (2196-HK) 跌破港幣 38.2 元配售價，收報港幣 38 元，挫 2.7%，神威藥業 (2877-HK) 跌 5.7%，李氏大藥廠 (0950-HK) 更急跌 12%。

A 股昨日開盤，疫苗股就已哀鴻遍野，康泰生物、智飛生物、沃森生物、長春高新等均一字跌停。長生生物發佈公告，確認收到證監會調查通知書，公司因涉嫌信息披露違法違規被立案調查。長生生物早盤臨時停牌，午後直線跌停。

深交所昨晚發出公告稱，為確保長生生物相關股東遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的規定，深交所已對長生生物大股東、董監高所持有的股份進行限售處理。

上週末在大陸社交媒體刷屏的《疫苗之王》一文中，提及康泰生物、長春高新均與長生生物歷史沿革有關，對此，康泰生物發佈公告，稱《疫苗之王》文章多處不實，公司與其他疫苗企業沒有股權關係和業務往來，並強調與事件無關，公司經營有序，產品質量穩定，一切正常，但顯然上述澄清收效甚微。

昨日整個醫藥製造板塊集體殺跌，最終下挫近 4% 領跌兩市，除了 13 隻個股平盤，多達 197 隻醫藥製造個股逆市下探，僅有 13 隻個股上揚。其中九典製藥、康泰生物、智飛生物、長春高新、長生生物、普利製藥、健友股份、沃森生物、辰欣藥業、天宇股份等掀起跌停潮，疫苗造假事件主角長生生物，連續 6 個交易日跌停；華蘭生物、泰合健康、哈三聯、海南海藥、葵花藥業、大理藥業、華森製藥、新光藥業等狂瀉超 9%；亞太藥業、潤都股份、盤龍藥業、博濟醫藥、華海藥業、海辰藥業、西藏藥業、新天藥業暴跌 8%。

而在疫苗造假事件爆發之前，疫苗股曾受到機構追捧。據 wind 資訊統計，以康泰生物為例，截至目前，共有 96 隻基金第二季中公佈持倉，其中僅有 7 隻基金出現減持，其餘 89 隻基金均出現不同程度增持，有 9 隻基金的增持市值規模過億。

長春長生生物疫苗造假不只狂犬病、包括百日咳、白喉等疫苗等都有問題，事件令人在非洲盧安達共和國進行國事訪問的中國國家主席習近平為之震怒，特地越洋指示，強調假疫苗事件「惡劣，令人觸目驚心」，下令有關地方和部門要高度重視，立即調查事實真相，一查到底，嚴肅問責，依法從嚴處理。

而國務院總理李克強作出批示要求，指示國務院立刻派出調查組，對所有疫苗生產、銷售等全流程全程進行徹查，儘快查清事實真相，李克強並指示「不論涉及到哪些企業、哪些人都堅決嚴懲不貸、絕不姑息。」

根據習近平指示和李克強要求，大陸國務院建立專門工作機制，並派出調查組進駐長春長生生物科技有限責任公司進行立案調查。

大陸從中央到地方正全力動員徹查假疫苗事件，吉林省成立省市兩級案件查處領導小組，全面排查高風險藥品企業。吉林省食品藥品監督管理局已收回長春長生狂犬病疫苗藥品 GMP 證書，停止該企業狂犬病疫苗生產及銷售，暫停該企業所有產品批簽發。

港股午後隨 A 股回穩，全日倒升 31 點報 28,256 點，國指亦升 48 點收 10731 點，成交港幣 843 億元，當中南下的「北水」約有人民幣 28 億元的淨流入。大陸資管新規細則比預期寬鬆，加上人行大規模投放「中期借貸便利」，內銀股有支持。

香港《文匯報》援引耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場除了憂慮中美貿易戰會否進一步擴大之際，美國總統川普又打破常規，直接評論美元貨幣政策，惹來市場擔心可能會有貨幣戰出現，加上近期人民幣匯價波動，多個潛在因素影響大市表現。他相信，本週恒指表現不會突出，估計會在低位橫行，但相信仍可守住 28000 點關口。