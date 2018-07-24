假疫苗打趴陸港醫藥股 分析師：短線別買 用這5招避雷

大陸假疫苗事件將陸港生藥類股打趴，石藥 (1093-HK) 昨 (23) 日跌 3.8% 成為表現最差藍籌，A 股長生生物 (002680-CN) 更表示可能被除牌，風暴愈演愈烈。

投資界指藥業因為投機味濃屬高風險投資，而大陸藥企生產過程造假，短線將持續為板塊帶來負面氣氛，現階段不宜沾手，並列出 5 招避雷。

年內藥股在大陸和香港兩地大旺，加上香港開始容許未有收入的生物醫藥公司上市，分析師建議留意 5 大風險，包括：

1、公司可能隨時遭停牌甚至除牌，鎖死資金逃生門。 2、新藥研究回報期需時經年，要有套牢心理準備。 3．藥物研究難保證成功，公司研發投資有機會 100% 虧損。 4．藥業競爭激烈，成功研發亦可能被同業搶先機。 5．藥業投機味重，市場氣氛欠佳亦可拖累股價。

與此同時，香港首家未有收入生科企業歌禮製藥 (1672-HK) 正在進行公開招股，受消息拖累認購氣氛不算踴躍，招股次日 5 家證券商累計為其借出近港幣 6.6 億元融資保證金額，綜合 10 家券商數據，2 日合共約有港幣 10 億元，單計融資保證金超購 1.9 倍。

香港經濟日報援引工銀國際高級分析員張佳林認為，生藥板塊昨跌幅主要由投資者短期回避風險及獲利回吐造成，他認為事件後行業加大監管力度將會是大概率事件，短期將對板塊造成壓力；但監管加強也有利於行業長期發展，而事件後續處理進展或可為日後的監管樹立標準。

石藥集團今 (24) 日開盤續跌 1.865%，報港幣 21.05 元；A 股長生生物開盤後停跌，報人民幣 11.75 元，或 - 9.96%。