新華通訊頻媒(00309-HK)：國衛退任核數師

新華通訊頻媒(00309-HK)公布，於2017年9月29日之投票表決結果公告，內容有關(其中包括)國衛會計師事務所有限公司退任該公司核數師。上述公告已聲明，董事會正在就此尋求國衛確認，並將適時作出進一步公告。

該公司謹此知會股東及潛在投資者，於2018年4月，該公司已取得國衛確認，其確認概無有關彼等退任之情況須敦請該公司股東垂注。

公布交代了出售PAN ASIA CENTURY HOLDINGS LIMITED的後續進展，重點是就PAN ASIA CENTURY HOLDINGS LIMITED而展開聆訊，由於有關法律程序的所有文件未能送交至上海國容註冊辦公室。儘管法院其後向該公司頒令，向上海國容獲取賬冊及記錄，但因上海國容不再位於有關司法權區，該公司不能執行命令取得賬冊及記錄。有見當時情況，該公司決定不再追究。

應收祥興款項事態的後續進展，祥興(福建)箱包集團有限公司拒絕支付代價以後，董事會其後曾作多番嘗試，與祥興代表商討收回款項。除止以外，該公司已就向祥興收回應收款項取得判決的成本及可能性取得法律意見。然而，該公司獲告知以仲裁方法取得判決的機會甚微，且只獲象徵式賠償，因即使祥興未能提供任何營銷材料，該公司並無向彼等提供任何服務。因此，在與法律顧問及該公司當時的核數師商討以後，董事會決定悉數撇銷代價，並於所述的該公司年報內反映。

另外，於今年3月，新華通訊社亞太總分社有限公司已向該公司承諾償還算定賠償金(1680萬元)，據此，新華通訊社亞太總分社有限公司將自今年3月起，每兩個月向該公司償還不少於300萬元。於本公告日期，該公司已自新華通訊社亞太總分社有限公司收取720萬元。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)