集一家居(01495-HK)：供股已成為無條件 獲超額認購

集一家居(01495-HK)公佈，包銷協議所載全部條件已達成，且包銷商併未於最後終止時限或之前終止包銷協議。因此，供股及包銷協議於2018年7月17日(星期二)下午四時正成為無條件。

於2018年7月16日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，公司已接獲合共19份有效申請及接納，涉及合共約2.04億股供股股份，其中包括：合共9份暫定配額有效接納，涉及合共約1.04億股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約60.26%；合共10份額外供股股份有效申請，涉及合共99,644,610股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約57.66%。

有效申請及接納合共相當於供股項下可供認購約1.73億股供股股份總數約117.92%。因此，供股錄得超額認購30,966,050股供股股份(相當於供股項下可供認購約1.73億股供股股份總數約17.92%)。由於供股錄得超額認購，故欣領於包銷協議項下責任已全面解除。

就以額外申請表格方式申請99,644,610股額外供股股份而言，董事會已議決向10 名申請人配發68,678,560股可供認購供股股份。可供認購供股股份將根據每份申請所申請額外供股股份數目按比例作出分配。

預期繳足股款供股股份將於2018年7月25日(星期三)上午9時正在聯交所開始買賣。

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