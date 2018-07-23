經濟部公布 6月工業生產指數降至107.81 月減3.47%

經濟部公布，107 年 6 月工業生產指數 107.81，較上月減少 3.47%，其中製造業減少 3.49%；經季節調整後，工業生產減少 2.70%，製造業減少 2.34%。與上年同月比較，工業生產增加 0.36%，其中製造業增加 0.68%，礦業及土石採取業減少 4.39%，電力及燃氣供應業減少 3.34%，用水供應業增加 1.48%。與上季及上年同季比較，107 年第 2 季工業生產指數 107.57，較上季增加 3.67%，其中製造業增加 2.97%；與上年同季比較，工業生產增加 5.44%，其中製造業增加 5.80%。累計 1 至 6 月與上年同期比較，工業生產增加 4.57%，其中製造業增加 4.74%。經濟部表示，6 月份製造業生產指數 107.86，年增 0.68%；累計今年 1 至 6 月製造業生產較上年同期增加 4.74%。



就主要行業別觀察，電子零組件業年增 1.55% 為主要貢獻來源，其中積體電路業年增 2.43%，主因新興應用擴展，電子產品記憶體搭載容量提升，帶動 DRAM、快閃記憶體及矽晶圓需求強勁，惟手機晶片庫存調整及虛擬貨幣挖礦熱潮降溫，致晶圓代工生產縮減，抵銷部分增幅；液晶面板及其組件業年減 5.60%，主因大尺寸面板因調節產能而減產，惟中小尺寸因手機面板需求吃緊而增產，抵銷部分減幅；基本金屬業因國際鋼價持穩，加以去年同期部分產線停機檢修之低基期效應，年增 6.25%；機械設備業受惠於全球智慧自動化設備需求強勁，加上業者擴增產能，年增 9.17%；電腦電子產品及光學製品業因網通設備、電腦風扇、投影機零件、客製化 NB 及高階手機鏡頭訂單成長，年增 2.69%；化學原材料業則受輕油裂解廠歲修影響，年減 2.20%；汽車及其零件業因進口車搶占市場，部分車廠進行庫存調整而減產，年減 10.17%。



展望未來，由於全球經濟穩定成長，國際原物料價格續居高檔，可望挹注石化、鋼鐵及機械設備等產業生產動能，此外，新興科技帶動高效能運算、物聯網、車用電子等應用擴展，加上智慧行動裝置新品接續發表，可望拉升電子零組件的備貨需求，預估 7 月份製造業生產年增率將續呈成長走勢，惟需關注中、美、歐相繼加徵關稅對我國生產面的影響。



依據調查，製造業者認為 107 年 7 月生產量將較 6 月增加之廠商家數占 12.4%，持平者占 73.5%，減少者占 14.1%，以家數計算之製造業生產動向指數為 49.2，按產值計算之動向指數為 53.0，預期 7 月生產指數將較 6 月增加。

