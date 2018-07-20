經濟部公布 6月外銷訂單403.1億美元 月減1.9% 年比減少0.1%

經濟部公布，6 月外銷訂單 403.1 億美元，較上月減少 8.0 億美元或減 1.9%，經季節調整後減 3.2%，與上年同月比較，外銷訂單減少 0.4 億美元或減 0.1%，按新台幣計算減 0.7%，按季比較，第 2 季外銷訂單 1,205.4 億美元，較上季增加 26.4 億美元或增 2.2%；較上年同季增加 77.6 億美元或增 6.9%，為連續 8 季正成長。累計上半年，上半年外銷訂單 2,384.4 億美元，為歷年同期新高，較上年同期增加 148.1 億美元或增 6.6%。經濟部表示，主要傳統貨品接單均呈正成長，其中機械訂單為歷年同月新高。累計上半年接自美國、中國大陸及香港、歐洲訂單均創歷年同期新高。



全球經濟穩定成長，需求擴增，加以國際原材物料續居高檔，致傳統貨品接單暢旺，惟科技產業訂單成長減緩，致 6 月訂單 403.1 億美元，較上年同月略減 0.1%。



按貨品類別觀察，資訊通信產品因部分筆電逢新舊產品交替期，且去年同期筆電訂單暢旺，基數較高，致年減 7.6%；電子產品因虛擬貨幣挖礦晶片需求轉弱，及智慧型手機銷售減緩，致接單年減 0.2%，惟記憶體及被動元件價格上揚，需求續增，抵銷部分減幅；光學器材因大尺寸電視面板仍供過於求，價格續跌，致年減 13.1%。



傳統貨品接單年增率均呈正成長，其中基本金屬因全球景氣持穩，鋼品需求續增及價格上揚，致年增 10.6%，機械因全球智慧自動化設備需求強勁，加以業者擴增產能，新接訂單，致年增 2.2%，均為連續 23 個月正成長；塑橡膠製品及化學品因國際原油價格較上年同月上漲 62.0%(OPEC)，推升產品價格上漲，及 ABS、PC 樹脂、聚酯產品、苯乙烯等需求增加，致分別年增 3.6% 及 10.3%。



展望下半年，漸入產業接單旺季，手持行動裝置及筆電新品陸續上市，加上高效能運算、車用電子、物聯網、生物辨識等新興科技應用擴增，可望挹注資訊通信產品及電子產品接單漸入佳境。另國際油價及鋼品價格續居高檔，有助於塑化製品及基本金屬接單穩定成長；機械受惠於智慧自動化設備需求熱絡，接單可望維持成長。近期中美貿易各自加徵關稅，是否影響未來接單，將持續關注。



據外銷訂單受查廠商對 7 月接單看法，預期接單將較 6 月增加之廠商家數占 21.1%，持平者占 58.5%，而減少者占 20.4%，按家數計算之動向指數為 50.4；按接單金額計算之動向指數則為 50.2，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 42.1、57.4 及 71.7。

