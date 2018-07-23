恐受明年iPhone改款衝擊 外資憂TPK獲利 降評等與目標價

蘋果 iPhone 明年新機恐將全面移除 Force Touch 壓力感測功能，日系外資在最新報告指出，新機的技術變化，加上新進的競爭者，恐將衝擊 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 的獲利表現，調整宸鴻評等至賣出，目標價調降至 48 元，預估明後年每股純益為 4.84 元、3.17 元，分別年減 20%、34%。

日系外資指出，明年下半年蘋果新款 iPhone 將不再採用壓力感測功能，由於該項業務占宸鴻今年營收比重達 32%，一旦技術變化移除這項功能，恐將對明年的營運造成衝擊。

另外，歐菲光今年上半年已打進 iPad 供應鏈，預期明年上半年將有更多中國競爭者加入，新進競爭者造成的壓力，恐持續侵蝕宸鴻毛利率；日系外資預估宸鴻明後年獲利將年減 20、34%，決定調降評等，由中立調降至賣出，目標價則由 68 元下調至 48 元。

宸鴻第 2 季合併營收 177.91 億元，季減 14.7%，年減 20.6%，創近 8 季低點，法人預估，每股虧損約 1.3 元；隨著蘋果 iPhone 新機上市啟動拉貨動能，預期第 3 季營運將增溫，本業具轉盈契機，今年先蹲後跳。

蘋果 iPhone 傳今年將推 3 款新機，預估 8 月啟動拉貨潮，蘋果供應鏈營運可望受惠，宸鴻預計 7 月 26 日召開法說會公布財報及第 3 季展望；法人預估，第 3 季營收增溫，可望重回 300 億元，本業具轉盈契機，預估營益率約 3.3%，單季獲利約 7.5 億元，每股純益 1.8 元。