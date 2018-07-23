中鼎拿下台中發電廠供煤系統改善工程 合約金額近130億元

台灣最大統包工程承攬商中鼎 (9933-TW) 集團，繼日前聯手外商拿下合約金額約 143.8 億元等台北捷運「萬大線第一期機電系統工程」後，今 (23) 日宣布，成功承攬「台中發電廠 1-10 號機供煤系統改善工程」，合約金額 129.88 億元，預計 2022 年 6 月完工。

中鼎工程指出，此一工程合約案為該公司為繼 2015 年承攬該電廠 1-4 號發電機組空污改善工程後的再次得標，完工後，將可有效改善中台灣空氣品質。

台中電廠是全球規模排名第 2 燃煤火力發電廠，也是台灣發電量最大的發電廠，擔負重要的民生及工業供電來源。

中鼎拿下此案的工程範圍，包含電廠現有儲煤場西北側興建 55 和 60 萬公噸密閉式棚式煤倉各 1 座，以及相關自動化機械輸送設備，以杜絕露天煤場煤塵逸散情形，和遇雨即無乾煤可用或無法供煤的困擾，並解決 10 部機組因卸、堆、供、拌煤設備所產生的作業瓶頸，改善目前操作困境。

中鼎集團深耕電廠工程領域，主要提供電廠的設計、採購、建造及試車等整合性統包及管理服務。該公司的發電廠工程實績包括，台灣的大林、林口、通霄、大潭以及龍門核電廠等公共工程統包案，以及海外的泰國石油 SPP 電廠和馬來西亞沙巴洲的 Kimanis 電廠等統包工程。

中鼎今年前 6 月營收為 278.91 億元，年減 14.13%；第 1 季營收及獲利都呈現衰退，營收 145.41 億元，稅後純益 3.18 億元，每股純益 0.42 元。