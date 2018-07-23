【野村投信】金融債全球佔比近四成 投資版圖中必備資產之一

即使近年來美國聯準會緩步升息，但全球仍處於資金相對寬鬆的低利環境，市場追求收益趨勢並未改變，債券仍是台灣投資人最喜愛的投資工具之一。相較於投資人熟悉的公債、投資等級債、新興市場債、高收益債，台灣投資人熱愛的債券投資還缺少了「金融債」這一塊，野村投信表示，以全球在外流通之債券規模來說，金融債佔比將近四成，市場規模非常大，但一般債券基金裡金融債的比重均相對偏低，建議選擇金融債券基金，讓投資版圖更完整。

野村全球金融收益基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人范鈺琦表示，日常生活中，台灣投資人與金融機構的互動往來相當密切，不論是存款、投資或是保險，都會接觸金融產業；而過去想要投資金融機構時，只有金融股可以選擇，金融債對於台灣投資人而言可能較為陌生，但事實上，金融債市場規模非常大，根據統計，去年第四季全球金融債總規模將近 40 兆美元，在全球債市佔比近四成，不僅是非金融債的 2.85 倍，也僅略低於全球政府公債的 48 兆美元，在如此大的市場裡，其實蘊含非常多的投資機會(附圖)。

范鈺琦指出，全球經濟穩健復甦加上美國聯準會緩步升息，營造出非常有利於金融業獲利成長的投資環境，隨著金融業財務體質更趨健全，未來可期待各國政府逐步放寬金融監管措施，讓金融機構的資產運用更有效率。今年 5 月美國川普總統簽署「經濟成長、放鬆監管和消費者保護法」， 對 2010 年「陶德法蘭克法案」（Dodd-Frank Act）的嚴格金融監管進行大幅鬆綁，並獲得執政和在野兩大黨一致支持，讓美國中小銀行的放貸業務更靈活；此外，美國政府推行的減稅政策可望刺激企業增加投資，資本支出的增加亦可帶動貸款需求；加上美國升息循環啟動後，金融機構的存貸款利差擴大亦有助於獲利成長。

野村全球金融收益基金 (本基金配息來源可能為本金) 投資標的聚焦全球的投資級金融債，主要投資範圍鎖定主順位債與有到期日的次順位債。范鈺琦指出，投資級金融債到期殖利率明顯高於全球投資等級債，舉例來說，亞洲與歐洲金融債殖利率分別為 4.56% 與 4.10%，明顯優於全球投資級債的 3.15%；但就年化波動度而言，金融債則較低，無論亞洲與歐洲金融債波動度皆不到 4%，全球投資等級債波動度則為 4.71%，因此金融債表現相對出色(資料來源: Bloomberg, 2018/6/30)，對於想要強化收益但又擔心風險的投資人來說，金融債的確是不可或缺的資產類別。

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