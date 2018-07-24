【統一投信】台股反覆打底 聚焦美科技龍頭財報

新興亞股近日賣壓減緩，外資開始回補持股，其中以台股最受青睞，外資於 7/17-7/23 連續 5 個交易日買超台股，大盤穩中透堅。統一投信表示，台股目前目益比 14.46 倍，低於長期平均且比歐美股市便宜，具長線投資價值，短期內聚焦台灣上市櫃公司法說會釋放的業績展望，以及預計於 7/25 至 8/1 發布財報的美國重量級科技股如臉書、亞馬遜、英特爾及蘋果等，將為大盤給出新指引。

統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，台股目前盤面多空不明，缺乏主流族群帶動，處於反覆打底階段，投資人尋求下半年強勢新主流，對個股財報及業績展望反應敏感，近日台灣半導體龍頭廠及感測元件大廠等指標業者法說會釋出的訊息好壞參半，使得下半年手機需求出現雜音，部份智慧手機相關供應鏈二線廠及中小型股反應較激烈，惟電子權值股及傳產大型股表現相對抗跌，令指數獲得支撐，大盤並無太大疑慮。

劉彥伯指出，引領全球長線趨勢的幾家美國科技領導廠商即將公布第二季財報，市場普遍預期樂觀，待 8 月初之後，下半年電子產業景氣將有更明朗的展望，而外資後續若持續對台股維持穩健正向的操作，市場信心恢復，大盤可望走出新格局。

投資方向上，劉彥伯認為，長線大趨勢並未改變，但個股差異化會加大，以汰弱留強為主要操作策略，可多留意的族群包括：漲價趨勢延續的被動元件、晶圓 (Wafer)、Mosfet、自動化零件等相關行業，以及高效能運算(HPC)、人工智慧(AI)、物聯網(IoT) 等。

根據彭博資訊統計，截至 7/23 止，台灣加權股價指數本益比 14.46 倍，美股標普 500 指數本益比 21.11 倍，道瓊歐洲 600 指數本益比 16.05 倍，MSCI AC 世界指數本益比 17.93 倍。

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