市場分析師：歐元準備表態 後市即將爆發？

在短期來說，歐元兌美元處於近期一直守住 1.1500 的重要關口，市場分析師表示，技術面來說，歐元兌美元楔形區已然成型，近期將可能很快看到爆發趨勢。

由於未有足夠消息面支撐歐元反彈，同時也未有吸引足夠的賣家，讓它突破長期的歐元震盪範圍，歐元兌美元持續停在 2015-2016 年的歐元區範圍，近期一直守住 1.1500 的重要關口。

歐元兌美元處於近期一直守住 1.1500 的重要關口。(圖：dailyfx)

FXStreet 分析師 Omkar Godbole 表示，市場風險正開始逆轉、歐元多頭走勢浮現，自週四 (20 日) 以來，歐元兌美元首次收在 55 日均線以上 (自 4 月 20 日以來)，確立了短期支撐線落在 1.1508。

福匯集團旗下研究部網站 Dailyfx 市場分析師 Paul Robinson 發文，隨著楔形區域逐漸成形且具對稱性 (見上圖)，下週末若反彈失敗，將再次測試 1.1500 的重要關口，呈現楔形向下形式。

隨著市場對美元走強保持偏見，價格收縮和突破態勢可能會導致價格呈現軋空。

Robinson 表示，根據 IG 市場情緒指標，交易員目前的歐元 / 美元幾乎持平，我們可能很快看到向上突破或向下看空傾斜的走勢。

消息面來看，歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉 MarioDraghi 對升息保持鴿派態度，啟動的量化寬鬆 (QE) 將於今年底進入尾聲，預料歐元會受惠，但市場分析師也呼籲要密切關注任何可能升息的消息。

目前市場正在調整美元的整體部位，普遍認為川普是貨幣操控者，在引發全球貨幣戰。

台北時間 5 點，歐元兌美元下跌 0.0019%，來到 1.1702。(圖：Investing)

美國總統川普上週五，認為聯準會 (Fed) 升息會讓美國處於不利的位置後，再度抨擊匯率，他表示，歐盟等國家一直在操控匯率並降低利率，然而美國卻不斷升息，導致美元越來越強。消息傳來，歐元兌美元全盤走低，收在 1.1719。截稿前，歐元兌美元下跌 0.0019%，來到 1.1702。