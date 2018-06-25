新一代晶片陷生產困局 英特爾霸主地位面臨巨大挑戰

上周四，英特爾 CEO Brian Krzanich 因與下屬發生辦公室戀情不得不申請離職。相比於他的花邊新聞，這位 CEO 在下一代晶片生產上留下的爛攤子恐怕更讓英特爾頭疼。

新一代晶片生產困局

Krzanich 任職 CEO 期間，英特爾在新款晶片生產上始終未達預期。今年四月，他們不得不宣布，晶片產量過少已使公司陷入了困境。就在英特爾在生產泥潭中掙扎的時候，其在晶片領域最大的競爭對手台積電（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co）日前正式宣布，將在今年推出新款晶片。

據部分技術和金融分析師所言，兩家公司都將在晶片中搭載更加微型的晶體管，這意味著晶片整體性能會更加強大，而其體積和耗電相比前代產品將會減少不少。值得一提的是，雖然兩家公司所使用的晶體管大小相近，不過英特爾在 2019 年才會正式發售其新一代晶片。

華爾街日報周五報導，有分析師表示，在英特爾歷史上，這是首次有其他晶片製造廠家在生產技術上超越了英特爾，其在電腦和服務器市場的壟斷地位可能會受到衝擊。

International Business Strategies Inc. 負責人 Handel Jones 認為，若英特爾在未來 12 個月中不能改善晶片生產進度，其在市場定價能力將會下降 10-15 個百分點，同時市場市佔率也會下滑約 5%。

此外，AMD、高通近年來同樣在晶片領域快速發展，正逐步蠶食着英特爾的定價能力。

不過，英特爾方面對此表現的卻很樂觀。公司表示，正是由於激烈的產品競爭，才使得英特爾在產品性能方面始終表現優異，而且他們有能力優化目前的生產流程和組裝技術。

從目前情況來看，英特爾也確實有這個底氣。在上周四發布的第二季財務預測中，公司預計收入 169 億美元，高於市場預期；而非 GAAP 項下每股 EPS 為為 99 美分，年增率增長 38%。

新一代晶片生產要花多少錢？

每當英特爾開發新一代晶片，其往往要投入數十億美金來建設工廠和更新設備。

據英特爾預計，公司今年資本支出約為 145 億美元，年增率增長 23%，這其中約三分之二將用於製造處理器，然而英特爾方面拒絕透露其在新產品產生的具體支出。

不過，公司高管們向華爾街日報透露，新產品的生產成本將 PC 部的第一季營業利潤拖後了 4%。半導體諮詢公司 Tirias Research Jim McGregor 認為，英特爾開發新晶片的成本約為 50 億美元。此外，若新建設備工廠，其每個廠房需花費 60-100 億美元。

華爾街見聞提及，上周四，英特爾公司董事會接受了 58 歲 CEO Brian Krzanich 的辭呈與卸任董事的申請，CFO Robert Swan 將即刻接任為臨時 CEO，同時開啟了搜尋下一任 CEO 的程序。據悉，Krzanich 被爆在「之前」與一位英特爾雇員發生過「達成共識的羅曼史」，違反了公司嚴禁經理層與直接或間接匯報工作雇員談戀愛的規則。

Krzanich 是在英特爾工作了 30 多年的老兵，1982 年以工程師的身份加入公司，隨後屢經提拔，在 2013 年成為 CEO 並加入董事會，也驅動了英特爾從以電腦為中心轉型成以數據為中心的戰略。可能是為了「對沖」CEO 意外辭職的負面影響，英特爾在周四聲明中還上調了第二季營收與盈利預期。

上周五，英特爾收漲 0.59%，報 52.50 美元。