【異動股】水泥板塊午後快速拉升 華新水泥(600801-CN)漲停

午後，水泥板塊快速拉升，截至發稿，萬年青(00789-CN)漲停報13.05元，華新水泥(600801-CN)漲停報19.84元，西部建設(002302-CN)漲9.08%報12.62元，凱倫股份(300715-CN)盤中一度漲逾9%現漲7.27%報26.4元，福建水泥(600802-CN)、冀東水泥(000401-CN)漲超6%，上峰水泥(000672-CN)漲逾5%，海螺水泥(600585-CN)漲近4%。

消息面上，據數字水泥網報道，7月21日，江蘇金峰水泥出廠報價再次上調10元/噸，是繼7月19日上調20元/噸後的第二次上調，三天内累計上調30元/噸，領漲區域市場。據了解，價格連續上調其核心原因是企業發貨緊張，供不應求。由於長叁角沿江地區熟料供應持續緊張，導緻區域内獨立粉磨水泥企業產出減少，下遊需求採購不斷流向窯磨一體的全能工廠，因此，即使市場尚處於需求淡季，金峰水泥等部分企業發貨情況仍然保持良好，庫存低位。可以預見，在熟料價格上漲以及各企業間價差縮小後，江浙滬地區水泥價格即將迎來普漲行情。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)