〈觀察〉多家進口車商砸重金蓋旗艦中心 高端車買氣比想像中大

去年全年新車總掛牌數突破 44 萬台，創 12 年來新高，卻是以進口車為主要成長動能，而進口車商今年仍是來勢洶洶，九和汽車宣布斥資超過 10 億打造全台最大 Jaguar Land Rover 台中旗艦展示中心，INFINITI 新莊 IREDI 旗艦展示中心甫開幕搶攻龐大新北客源，而永業汽車正在台北內湖打造保時捷多功能展示服務中心，規模為亞太區最大，顯然這些業者都高度看好進口車後市在台成長空間。

進入 2018 年後，國產車除了部分改款車將陸續推出，聲量較大的是進口車，繼賓士之後，Jaguar Land Rover 台灣總代理九和汽車看好中台灣的高端車市成長潛力，宣布斥資超過 10 億元打造全台最大 Jaguar Land Rover 台中旗艦展示中心，座落於台中市向上路精華地段，預計於明年 6 月完工。

九和汽車去年銷售大有斬獲，年度新車掛牌數達 1097 台，年增幅達 47%，也因此，代理商看好銷售潛力願意投資更多的資源。

INFINITI 則是在台北松江 IREDI 旗艦展示中心開幕後，積極打造新莊據點以搶攻龐大的新北客群，此為全台第 8 個旗艦展示中心，預計至 2020 年前還要再開出 4 個旗艦中心，成為代理商裕日車 (2227-TW) 成長的重要動能。

不僅如此，台北內湖將在明年看到亞太地區最大的保時捷多功能展示服務中心，除了內湖，保時捷高雄展示中心也開始動工，並積極在台中尋找適合據點。

從各大進口車商對旗艦展示中心動輒億元的投資額來看，台灣進口車市成長潛力不容小覷。

另一方面，從車市龍頭和泰車對車市的看法也可窺見今年車市的成長主力仍在進口車，和泰車日前宣示今年的車市展望，全年有望維持新車銷售規模在 44 萬台的高水準，但對於自家的 TOYOTA 銷量預期僅持平，反而 LEXUS 預計將從去年的 14462 台成長至 1.6 萬台，成為銷售主力。

從去年起，國內車市已顯現多品牌高度競爭的壓力，國產車整體衰退約 2.2%，進口車反而逆勢成長 8.3%，尤其 150 萬元以上級距的進口豪華車市幾乎不受景氣影響。

而今年一開春，車市龍頭和泰車在新年展望中發布的最大訊息是 LEXUS 旗下高階的豪華房車 LS 將大降近百萬元門檻推出 LS 350 款來搶高端客，顯然進入 2018 年後，進口車百家爭鳴的態勢更明朗。