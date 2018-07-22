〈觀察〉義美開賣保時捷 永業靠二大據點鞏固進口車老大哥地位

由義美公主高易誼領軍的尚騰汽車，上周三正式宣布在新北市新莊開賣保時捷，成全台第 6 家保時捷經銷商，也是唯一非汎德永業 (2247-TW) 系統的業者，話題性十足，不過，汎德永業也非省油燈，隨即在高雄開出全新展示中心，同時，計劃 2020 年將在北市內湖開亞洲最大保時捷展示中心，全力穩固進口車老大哥地位。

不同於雙 B，保時捷銷售策略並非衝量，據悉消費者購車到領車，快則等待 3-6 個月，暢銷車款甚至要等 1 年，供應一直處在缺車狀態，因此價格沒有議價空間，毛利相對雙 B 平穩，經銷商獲利更佳，面對尚騰來勢衝衝，汎德永業當然要全力守穩保時捷銷售市場。

為穩居最強經銷商地位，繼義美主導的保時捷新北中心 18 日開幕後，汎德永業巧妙將新保時捷全新高雄展示暨服務中心的開幕時間，訂在 7 月 19 日，不讓義美專美於前。

汎德永業光升級改建高雄據點就耗資 6.7 億元，占地與新北中心同樣超過 3000 坪，是全球最大經銷據點之一，顯然要藉此向保時捷總公司宣示投資和耕耘決心。

此外，汎德永業在台北內湖打造保時捷多功能展示服務中心，目前如火如荼進行中，面積高達 4200 坪，可同時展示 22 台車，完工後將成亞太規模最大展示中心，初估至少要投入 10 億元的資金，一旦開幕營運，勢必再掀起與新北中心的搶客戰。

可預期的是，隨著義美加入銷售戰局、還打著頂級服務打響第一炮，鎖定目標客群是雙北甚至南至桃園的高端消費者，口袋也很深的汎德永業唐家仍將積極升級軟硬體服務，全力鞏固客源。