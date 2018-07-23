日圓走強傷及股市 日經指數早盤跌逾1%

受日圓走強影響，日本股市週一 (23 日) 下挫，早盤跌逾 1%。美國總統川普上週五發言批評聯準會，致美元走弱，日圓升值。此外，市場猜測日本央行可能對刺激政策進行一些微調，也推升日圓漲勢，日本公債下挫。

美元兌日元上週五在紐約盤勢下跌 0.35%，報 111.4。早盤一度下挫至 110.84，隨後回到 111.0 附近。在日圓走強之下，日經指數下挫約 1.1%。

美元兌日圓走勢

日股主要出口廠商走弱，電器類股跌 1.06%，汽車製造商也不振。金融股則大幅上揚，三菱 UFJ 金融集團上漲 3.41%。

其他亞股也大多下挫。南韓股市科技股重挫，三星電子跌 1.79%，不過汽車製造商和製造業股的上漲所抵消，助 Kospi 僅下跌 0.27%。澳洲則因原物料股下挫，早盤跌約 0.55%。

稍後開盤的大陸股市也表現弱勢，上證指數開盤跌 0.5%，深成指挫 0.68%。港股一支獨秀，開盤上揚 0.3%。

打擊日股的主因仍在日圓升值，川普上週先攻擊了自家央行之後，再批全球貨幣政策，指中國、歐盟及其他國家一直在操控匯率，以至美元走高。川普說，再加上美國升息，美國將因美元走強而失去競爭優勢。

美元指數上週五 (20 日) 也呈現弱勢，維持在 94.299。

美元指數

市場的一個重要焦點仍然是美中貿易戰。川普在接受 CNBC 採訪時表示，如果必須的話，他已經準備好對超過 5000 億美元的中國商品課徵關稅。