大摩：日圓貶值+標普500上揚 有望觸發日股「強勁」飆升

摩根大通 (JPMorgan) 的策略師在本週報告指出，目前日圓與標普 500 指數走勢的負關聯性，與 2017 年 9 月情況類似，若日圓續貶，同時標普 500 指數再次挑戰今年高點，日股將有機會飆升。

摩根大通的策略師 Tohru Sasaki 和 Shumpei Kobayashi 寫道，「類似於去年 9 月的模式似乎正在顯現，日圓將持續走貶，而日經指數將飆升。」

日經 225 指數在去年 9 月時，展現一波漲勢

台灣時間 20 日上午 11 時許，1 美元兌日圓報 112.34，大摩的策略師認為，在近期日圓將貶至 115 的水平。《fxstreet》的分析師指出，只要美元兌日圓維持在 112.64 以下的水平，就代表日圓的修正還未結束，面臨下行壓力。

美元兌日圓日線走勢圖 (近一年表現)

大摩策略師表示，日圓最近的疲弱，主要因為日本企業將資金用於國外直接投資，同時，國內投資者湧入海外證券，資金未留在國內，抵銷了美中貿易戰對傳統避險貨幣日圓所帶來的好處。

標普 500 指數 19 日收在 2804.49 點，離 1 月下旬創下的歷史高點僅差約 2%，策略師指出，日圓和標普 500 指數的負相關聯走勢，可能與全球投資者的風險偏好有關，但投資者願意承擔更多風險時，對避險資產的需求將會有所降低。

標普 500 指數日線走勢圖 (近一年表現)

下圖可看出，從去年 9 月至 11 月初，日圓和標普 500 指數的負關聯性增加，同一時間，日經 225 指數飆升超過 13%。

去年 9 月至 11 月初，日圓和標普 500 指數的負關聯性增加

Sasaki 和 Kobayashi 提醒，日圓亦有可能在年底前升值，投資者應注意日本央行 (BOJ) 政策是否出現任何轉變。雖然日本央行表示，目前未計畫結束任何大型的刺激措施，但同時該行 19 日上午公告，將削减中長期國債的買入規模。