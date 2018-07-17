〈每日外資外匯觀點〉大摩看衰美元8月中旬轉弱 花旗看多美元兌日圓公允價值114

摩根士丹利認為，全球流動性持續下降的環境中，資金雖流向美國資產，但隨著市場對美國風險資產、保護主義和不斷上升的美國赤字的擔憂，更高的波動性時期來臨，因此建議投資人對美元維持中性看法，並抱持謹慎態度。

大摩預期美元 8 月中旬明顯轉弱

摩根士丹利分析師預期美元八月中旬將明顯轉弱，未來 12 個月內都走弱，而美元空頭部位預期在 2019 年第三季出現高峰。

未來 12 個月內，摩根士丹利預期美元兌日圓將處於 88-101 區間；歐元兌美元位於 1.18-1.3 之間；英鎊兌美元位於 1.32-1.5 之間。並建議在 1.16 附近做多歐元兌美元。

布朗兄弟哈里曼 (BBH) 全球外匯策略主管 Marc Chandler 表示，從技術面來看，美元指數回檔整理已從六月底開始，預期將進一步下跌。

美元指數日 K 線圖。

大華銀行也認為美元去年經歷全年的拋售後，4 月以來出現強勁反彈，美元指數從 89 升至 95，但目前美元指數的技術指標進入超買區， 短期觸頂的風險增加，恐回測 93.4-93.6 的支撐。

福匯集團旗下研究部網站 Dailyfx 則認為，美元指數在跌破 94.2 後，市場一度認為短線形成雙頂後將持續大跌，但上周美元連續反彈，用行動證明「雙頂」不過是個偽命題，美元指數短線雖在 95 關前震盪，但下檔 94-94.2 的支撐強勁。

花旗：美元兌日圓公允價值應升至 114

花旗銀行認為，美元兌日圓目前看來估值仍低，基於該行的模型預估，在突破 109 阻力後，其公允價值將升至 114，建議做多美元兌日圓，目標價上看 114.25。

美元兌日圓日 K 線圖。

丹斯克銀行對歐元抱持信心，相信隨著歐洲央行的首次升息，近年來資金外流的趨勢將減弱，將在未來 6-12 個月內支撐歐元兌美元的走勢，給予歐元兌美元一個月目標價 1.16，但調降三個月目標價，由 1.17 降至 1.16。