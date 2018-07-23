歐股盤前─貿易爭端威脅全球經濟 歐洲Stoxx 50期指跌0.29%

20 國集團 (G20) 結束為期 2 天的財長會議，並發表公報稱，源自貿易爭端的威脅，已使全球經濟短中期風險增加；今 (23) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.29%。

台北時間週一下午 2 點 31 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.29%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.19%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.27%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.28%。

G20 公報指出，全球經濟成長強勁，但源自貿易爭端的威脅，已使短中期風險增加。

法國財長 Bruno Le Maire 呼籲，美國應「回歸理性」，歐盟不會在「被槍抵著頭」的情況下，協商貿易問題。

美國總統川普上週對匯率議題開炮，稱中國、歐盟一直在操控匯率；在此同時，美國卻持續升息，導致美元走強，競爭力盡失，「這不公平」。

對此，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 替川普緩頰，稱投資人不必擔心貨幣戰。

梅努欽也強調，川普並未向 Fed 施壓，也不會試圖影響 Fed 的獨立性。

上週五，美股三大指數收低，道瓊工業指數收跌 6.38 點 (0.03%)，至 25058.12 點；標普 500 指數；收跌 2.66 點 (0.09%)，至 2801.83 點；那斯達克指數收跌 5.10 點 (0.07%)，至 7820.20 點。

歐洲產業消息方面，奧地利微電子 (AMS)、輪胎製造商米其林、瑞安航空 (Ryanair)，以及飛利浦 (Philips)，都將公布財報。