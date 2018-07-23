川普加碼＋人民幣續貶 港股恐難七翻身 留意內房、內航股

7 月份僅剩 7 個交易日，恒指上週五 (20 日) 雖倒升，但仍較 6 月收市位低 731 點。雪上加霜的是，中美貿易戰有惡化跡象，美國總統川普上週五於港股收盤後，揚言準備對 5000 億美元中國貨品徵稅。

因此，分析員普遍認為，由於中美貿易戰難以在短期內解決，再加上 A 股與人民幣兌美元走勢持續偏弱等負面因素影響下，恒指難以「七翻身」，本週或有機會下探 27500 點。

恒指走勢

川普揚言已準備好對 5050 億美元中國進口貨品實施關稅，導致市場對貿易戰憂慮加深，上週五美股 3 大指數向下，港股 ADR 中，大型藍籌股表現靠穩，滙控 (0005-HK) 收報港幣 74.38 元，較香港漲 1.6%；騰訊 (0700-HK) 和建行 (0939-HK) 則同漲 0.5%。

第一上海首席策略師葉尚志接受香港《文匯報》訪問時表示，上週五恒指轉跌為升，或反映有市場資金趁低吸納。不過他強調，這不代表恒指轉勢，因現時中美貿易戰的發展仍然不明朗。因此他預期恒指仍未擺脫弱勢，難以「七翻身」，而恒指本週最低可跌至 27500 點。

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，在美國總統川普揚言對 5000 億美元中國貨品徵稅、人民幣兌美元持續貶值與 A 股表現乏善可陳 3 項負面因素共同影響下，港股本週走勢不容樂觀，反彈或難以返回 6 月收市位 28955 點，本周將在 27500 點至 28500 點之間上落。

民眾證券董事總經理郭思治、京華山一研究部主管彭偉新表示表示，由於現時是「人禍」(指川普持續攪局) 與「政治市」，因此難以估計恒指未來的走勢。本週將在 27675 點有撐，但由於市場況不明朗，建議投資人做好風險控管，不要盲目進場。

至於人民幣貶值，內房和大陸航空兩個收入以人民幣為主、但美元借債較重的行業尤其首當其衝。房股美元借債較多，在人民幣急貶下，龍頭恒大 (3333-HK) 自 6 月 15 日累跌超過 1 成，跌幅大於同期的恒指和國指，分別為 6.88% 和 10%。

香港《明報》引述興業僑豐房地產業分析師何志忠指出，近期內房股下跌，除人民幣因素外，亦與中國收緊信貸，影響內房補充土地儲備能力，長遠影響業務有關。個別股票而言，融創 (1918-HK)、富力(2777-HK) 和恒大整體負債比率較高，因此美元債的餘額亦較大，如以美元債佔整體借貸比率計算，則以中海外 (0688-HK)、華潤置地(1109-HK) 較高，人民幣與外債各佔一半。

大陸航空股購買飛機、燃油以外幣結算，外幣債佔比亦較重，在人民幣大幅貶值下，亦是市場拋售的對象，內航股近一個月內跌幅介乎 27% 至 39%。

摩根大通發表報告，基於油價上升和人民幣下跌，該行下調今年的盈利預測，其中國航 (0753-HK) 及南航 (1055-HK) 下調幅度達 54% 及 51%，東航 (0670-HK) 則下調 16.3%。

不過，摩通認為不利因素反映後，仍然維持對行業正面看法。油價已接近頂峰，國航和東航市帳率在現水平有強力支持，今年政府開放國內航班票價由航空公司自行釐定，有助第三季提高乘客收益率，在明年完全反映。摩根將首季乘客收益率增長較好的東航評級升至「增持」，國航和南航則分別為「中性」和「減持」。

香港《明報》引述晉裕環球投資研究部首席投資策略師黃耀宗表示，港股中有不少公司以人民幣結算，港股盈預測經常在人民幣下跌時下調，市場已正在反映貶值對第三季業績影響。若人民幣再如 6 月般急挫，或引發港股新一輪下跌。

本週重要經濟數據主要集中在外圍方面，今 (23) 日有美國公布 6 月份成品房銷售，週二 (24 日) 德國公布 7 月份製造業 PMI 和歐盟財長會議，週三 (25 日) 美國公布 6 月份新屋銷售和原油庫存，週四 (26 日) 為歐央行議息會議，以及週五 (27 日) 中國公布 6 月份工業利潤。