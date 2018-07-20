港股午盤失守28000點 舜宇遭做空再跌5% 易居首掛破發

恒指今 (20) 日日早盤開高走低，不但失守 28000 點關口，一度低見 27745.85 點。截至午盤，恒指跌 0.54%，報 27858.23 點；恒生國企指數跌 0.36%，報 10485.68 點；紅籌指數跌 0.98%，報 4167.2 點。大市成交港幣 447.86 億元。

舜宇光學科技 (2382-HK) 被做空，公司 17 日發佈澄清公告表示：網路上有關公司會計欺詐的指控不準確、不真實、沒有根據，公司保留法律追究權利。但公司股價繼續走低，今日再度跌近 5%，做空以來累計下跌 12.5%。

映客 (3700-HK) 跌 4.69%，映客發佈公告，招股章程所述超額配股權已由聯席全球協調人 (本身及代表國際承銷商) 於 2018 年 7 月 19 日悉數行使，涉及合共 4535.1 萬股超額配發股份，相當於任何超額配股權獲行使前發售股份總數 15%，公司將按每股港幣 3.85 元發行超額配發股份。所得款項淨額約 1.69 億港元。

長飛光纖光纜 (6869-HK) 股價高開低走，現跌 2.19%，報港幣 33.55 元。長飛光纖光纜發佈公告，就此前公司發行 7579.05 萬股 A 股，公司已完成 A 股發行。公司 A 股將於 2018 年 7 月 20 日在上海證券交易所上市並開始買賣。

易居 (2048-HK) 今日掛牌上市，股價跌破發行價。截至午盤，易居跌 0.7%，報港幣 14.28 元。易居企業定價港幣 14.38 元，集資港幣 44.339 億元。

分析指出，恒指已經連續 5 日高開低收，基金或投資者稍見高位，即時出貨減持，完全無力再上。中美貿易戰未見談判，已展開罵戰，估計短期內難以解決。

此外，首家未見獲利的生物科技股 - 歌禮製藥 (1672-HK) 今 (20) 日起至下週三 (25 日) 招股，招股價介乎每股港幣 12 元至 16 元，最多集資約港幣 35.86 億元，每手股維持 1000 股，一手入場費港幣 16161.23 元，堪稱史上最貴，保證金融資查詢也冷冷清清。分析認為，市況不佳加上認購成本高，將拖累歌禮招股反應，宜再觀望。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 3.91 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 5.97 億元；深股通淨流入人民幣 12 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 2.34 億元。

滬股通中資金流入最多的是建設銀行，淨流入人民幣 4089 萬元，其次為恒生電子、隆基股份、烽火通信、中科曙光。資金流出最多的是貴州茅台，淨流出人民幣 1.16 億元。

深股通中資金流入最多的是二三四五，淨流入人民幣 1.61 億元，其次為浪潮資訊、超圖軟體、大富科技、木林森。資金流出最多的格力電器，淨流出人民幣 4.35 億元。