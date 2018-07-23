港股盤前─留意外滙市場走勢，估計港股今天反彈持續

今天推介 - 平保（2318）、俄鋁（486）

1）港股上週五極為波動，在高開 43 點後迅速回軟，最多跌 265 點，見 27745 點，創逾 9 個月新低。但午後受人民幣回升及 A 股走強下，拉動指數由跌轉升，最高曾見 28294 點，最終恆指收報 28224 點，上升 213 點。大市成交按日上升約 30% 至 1004 億。滬深港通成交金額按日更上升近 7 成至 144 億；流向仍是淨流入，金額更高見約 37 億。板塊方面，內銀股是反彈火車頭 （有消息指銀保監會正在制定的銀行理財細則近期有望近期落地。由於銀行或因而不需要急於清理資產負債表外的資產、內銀股受消息刺激而反彈）。內險表現也不俗。電力股也繼續造好而軟件及內航股也見追捧。相反，內房則是表現較差板塊。做空方面，佔大市成交稍回至 13.1%。牛熊証街貨比重最新轉為 39:61，重貨區方面，熊証重貨區下移至 28400-28499，牛証則在 27600-27699。

簡評 ：筆者常以牛熊街貨分佈來估計大巿短期走向，上週五早報提及的 - "屠牛後反彈"，巧合地遇上人民幣和 A 股的反彈而兑現。考慮到 28000 點失而復得、V 彈並成交重回千億、牛熊街貨量極偏差（大量牛証上週五被收回）以及高企的做空率等指標，筆者估計還有再向上挾空的空間。川普上週五的新言論（見點 2）觸發美滙及債息波動，貨幣可能是新戰場了。港股而言，ADR 和夜期均向好，28500 屠熊位可視為短線反彈目標。雖然無從証實，但人民幣、A 股甚至港股週五的反彈，均疑似是國家隊再進場所致。且別高興，因疑似國家隊的維穩近月也出現多次，每次都如流星般一閃即逝，毫無連續性。上週五內銀罕有地變身成為反彈主動力，在債務及去桿杆等問題困擾下，板塊已積弱多時，且看南下資金的回流是否板塊見底的訊號；但從近日的走勢看，內險似乎更勝一籌 （繼新華保險（1336）發盈喜後，中國太平（966）也發盈喜，但平保（2318）仍是筆者首選），而內房則暫時不建議博反彈。如大市能反彈，權重股騰訊（700）、友邦（1299）及滙豐（5）也有可升之道。另外，中資電訊股的股價在鐵塔公司成交引入多名基石投資者下（對其上市定價有幫助）也有幫助。最後，日本參議院上週五正式表決通過法案，預計在全國最多興建 3 處包含賭場的綜合度假區，首個賭場最快在 2020 年代中期開業。Dynam Japan (6899) 是敏感股，另銀河娛樂（27）因資金充裕或有憧憬。

2）川普上週五連珠炮發，不但再批評聯儲局，且又指摘中歐等貿易夥伴操縱貨幣及壓低利率，更甚是揚言準備向超過 5000 億美元的所有中國進口貨品徵關稅。可是，其言論沒有令美股三大指數帶來很大的衝擊；相反卻明顯拖低滙市，美元也顯著下跌。道指收跌 6 點，標指和納指則分別下挫 0.09% 及 0.07%。美元下滑令商品價格走強，紐約期升 1.4%%。十年期國債債息上升至 2.895%。港股 ADR 再揚 174 點，相當於恆指 28398 點水平。

3） 新股訊息 ：

信報 - 據彭博報道，基金公司高瓴資本和阿里巴巴旗下淘寶中國，已成為中國鐵塔的基礎投資者，並同意認購相當於 4 億和 1 億美元股份。其他基礎投資者包括上汽集團、工行 (1398）、中國石油天然氣集團旗下關聯公司。

4）美國財長姆欽表示，可能將俄鋁（486）從制裁名單上剔除。姆欽在巴西聖保羅準備周末到阿根廷出席二十國集團金融峰會前，接受通訊社訪問，指俄鋁公司就剔出制裁名單的問題與美方聯繫，強調美方的目標是尋求可接受的解決方案，而並非令俄鋁停業，他承認俄鋁公司對全球鋁業市場很重要。

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